Madeleine Olivier, finaliste dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

ROUYN-NORANDA, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Mme Madeleine Olivier, de la Ferme Nordvie, à Saint-Bruno-de-Guigues, est finaliste du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses qualités de gestionnaire.

« Félicitations à Madeleine Olivier qui se démarque notamment pour son cheminement et pour l'avenir qu'elle est en train de tracer avec son entreprise. Entreprise familiale, la Ferme Nordvie cultive notamment les fraises, les framboises et la rhubarbe. À travers son dossier de candidature, Mme Olivier a su démontrer son sens du leadership et faire valoir ses compétences comme gestionnaire et entrepreneur agricole. L'entreprise est en constante évolution. Madeleine, vous pouvez être très fière de votre parcours.»

À propos de Madeleine Olivier

Ferme Nordvie, Saint-Bruno-de-Guigues

« Nos produits transformés sont devenus un incontournable de l'agrotransformation au Témiscamingue et une fierté locale. »

En 2018, après une dizaine d'années à exercer une carrière en génie électromécanique, Madeleine est de retour aux sources sur la ferme familiale. Elle y apporte ses compétences en gestion, en analyse de données et en prise de décisions stratégiques. Entreprise familiale depuis 1984, la Ferme Nordvie cultive notamment des fraises, des framboises et de la rhubarbe pour l'autocueillette et pour la vente dans les marchés publics régionaux. Les surplus de ces produits sont transformés en alcools, jus et barbotines pour le plus grand plaisir du client. L'entreprise est en constante évolution. Madeleine sait bien s'entourer, s'adapter selon les défis rencontrés et réussir à atteindre ses objectifs. Les prochaines années permettront de développer une offre agrotouristique et écotouristique pour accueillir une clientèle désireuse de passer du temps de qualité à la ferme.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.



Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

