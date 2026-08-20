Mackenzie ajoute un fonds équilibré à sa gamme de solutions d'actions internationales GQE

Le Fonds international équilibré Mackenzie GQE offre aux personnes qui investissent une solution équilibrée en remplacement des stratégies composées uniquement d'actions internationales

TORONTO, le 20 août 2026 /CNW/ -- Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds international équilibré Mackenzie GQE (le « Fonds »), une nouvelle option de placement équilibrée conçue pour aider les personnes qui investissent à diversifier leurs placements au-delà de l'Amérique du Nord. Le Fonds s'appuie sur les capacités de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie en matière d'actions internationales, combinant des actions de marchés développés internationaux et émergents avec des titres à revenu fixe mondiaux dans un seul portefeuille. Il est conçu pour les gens qui souhaitent investir sur les marchés boursiers internationaux tout en recherchant un revenu, une diversification et une atténuation de la volatilité du portefeuille.

Le Fonds est géré selon une approche collaborative combinant l'expertise de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie à celle de l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et de l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.

La composante d'actions internationales est gérée par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie et repose sur une gestion quantitative active qui combine une modélisation avancée et une surveillance humaine par des spécialistes d'expérience pour repérer des occasions sur les marchés développés et émergents. La composante de titres à revenu fixe mondiaux est gérée par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et vise à procurer un revenu et à atténuer la volatilité. De son côté, l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie supervise la composition stratégique de l'actif et l'approche équilibrée du Fonds.

« C'est avec fierté que nous présentons une nouvelle solution de placement qui permet aux investisseuses et investisseurs canadiens d'accéder à des titres de croissance internationaux au moyen d'une structure équilibrée et axée sur la gestion des risques, a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. Ce Fonds réunit l'expertise complémentaire de nos équipes des actions quantitatives mondiales, des placements à revenu fixe et des stratégies multi-actifs, et peut jouer un rôle important en aidant les conseillères et conseillers ainsi que les particuliers à bâtir des portefeuilles plus résilients et diversifiés à l'échelle mondiale. »

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 266 milliards de dollars au 31 juillet 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 340 milliards de dollars au 31 juillet 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

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