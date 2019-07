Mach clarifie le rejet de sa proposition supérieure par Transat

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Contrairement à ce qui a récemment été relayé dans les médias, Groupe Mach inc. (« MACH ») souhaite clarifier qu'elle n'a jamais retiré sa Proposition Amendée (définie ci-dessous) supérieure, mais que le conseil d'administration de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ) (« Transat » ou la « société ») a plutôt rejeté ladite proposition en la rendant nulle et sans effet en signant la convention d'arrangement datée du 27 juin 2019 avec Air Canada (la « Convention d'arrangement »). En effet, la Proposition Amendée était conditionnelle, entre autres, à ce que Transat ne signe pas une convention d'acquisition définitive avec Air Canada. Cette condition n'a pas été respectée. Conséquemment, la proposition formelle supérieure et amendée de Mach à l'attention du conseil d'administration de Transat en date du 25 juin 2019 pour l'acquisition de la totalité des actions votantes émises et en circulation de Transat au prix de 14 $ par action (la « Proposition Amendée ») est devenue nulle et sans effet. À noter que le conseil d'administration de Transat n'a pas répondu à notre Proposition Amendée, décidant plutôt de signer la Convention d'arrangement, et ce, malgré que notre Proposition Amendée supérieure n'était pas conditionnelle à l'obtention d'un financement et l'expiration de la période d'exclusivité avec Air Canada le 26 juin 2019. Considérant les facteurs ci-haut mentionnés, Mach ne déposera pas une proposition supérieure telle que définie dans la Convention d'arrangement.

Déclarations prospectives

La mise en garde concernant des déclarations prospectives énoncée dans le communiqué de presse de MACH en date du 25 juin 2019 s'applique également au présent communiqué de presse.

