Groupe MACH et Construgep annoncent la livraison de 215 logements sociaux et abordables dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Pour télécharger les visuels du projet cliquez ici

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - En tant que promoteurs, développeurs et constructeurs, Groupe MACH et Construgep sont fiers d'annoncer la livraison de deux projets d'habitation communautaires sur les anciens terrains des ateliers ferroviaires du CN dans l'arrondissement du Sud-Ouest, qui ajoutent 215 nouveaux logements sociaux et abordables dans le secteur. Ces projets représentent 122 unités pour l'OBNL Habitation Héritage de Pointe Saint-Charles et 93 unités pour la Coopérative d'habitation Pointe-Amicale. Rappelons que Groupe MACH et Construgep sont parmi les rares promoteurs privés à avoir livré du logement social à Montréal au cours des dernières années, avec un total de 412 unités.

Le projet a été réalisé grâce à une collaboration fructueuse entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, les groupes communautaires, Bâtir son quartier, Groupe MACH et Construgep.

Ce projet de revitalisation sur un lieu emblématique chargé d'histoire locale, a pour ambition de transformer cet ancien site industriel en un véritable milieu de vie. Ce lieu unique permettra de renforcer les liens sociaux, d'encourager les échanges entre les résidents et contribuera à la revitalisation du quartier. Il offrira aux communautés locales un cadre de vie dynamique, durable, stimulant leur épanouissement et leur intégration au sein du quartier.

Ces habitations se distinguent par leur construction de haute qualité tout en intégrant des mesures d'efficacité énergétique, notamment grâce à la certification Novoclimat, qui assure une réduction de l'empreinte écologique et aussi des économies d'énergie pour les futurs résidents.

Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles

Ce bâtiment en béton comprend 122 logements répartis sur huit étages destinés à des familles et à des personnes seules. Il constitue un lieu de vie idéal grâce à sa proximité avec le centre-ville, ainsi qu'à la présence d'une cour intérieure et d'une salle communautaire qui favorisent les échanges entre résidents.

Coopérative d'habitation de la Pointe amicale

Ce projet, composé de deux bâtiments de bois de trois et quatre étages, comprend 93 logements, dont 30 unités de 3 chambres à coucher et 6 unités de 4 chambres à coucher ainsi que 6 maisonnettes sur 2 étages. Offrant un espace de vie optimal pour les résidents, ce projet unique intègre également une cour intérieure et a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des familles, créant un environnement à la fois fonctionnel et chaleureux.

« Ces projets représentent bien plus que des chiffres ; ils sont une réponse aux besoins pressants en matière de logement dans notre communauté. Nous sommes impatients de voir les nouveaux résidents s'installer et profiter de ces espaces de vie pensés pour leur bien-être », a déclaré Vincent Chiara, président fondateur du Groupe MACH.

« Depuis plus de 25 ans, Construgep construit des bâtiments de grande qualité. Parmi les 2040 unités résidentielles construites à ce jour, ce sont 12 projets de logements sociaux et abordables qui ont été réalisés au fil du temps, pour un total de 754 unités.

Ces réalisations témoignent de notre engagement à bâtir par conviction des logements de haute qualité, rencontrant les normes les plus élevées en termes d'efficacité énergétique. Ainsi nous avons construit, au sein de ces projets, de magnifiques espaces qui sont beaucoup plus que des logements, mais de véritables milieux de vie écoresponsables permettant aux familles Montréalaises de vivre dans des environnements seins et durables », a mentionné Stéphane L'espérance, président fondateur de Construgep.

À propos de MACH

Fondé en 2000, le Groupe MACH n'a jamais cessé de se surpasser. Ses ensembles immobiliers sont parfaitement adaptés aux enjeux de notre époque : inclusifs, durables et en harmonie avec leurs communautés. MACH s'impose la plus grande rigueur et adhère aux meilleures pratiques de gouvernance et de développement durable. Aujourd'hui, il est l'un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada et a, sur ses tables à dessin, près de 15 M de pi² de projets dont certains, tels que le Quartier des lumières, sont d'envergure internationale.

Son parc immobilier représente plus 45M de pi² et comprend plus de 250 propriétés, dont certains immeubles phares de Montréal, tels que l'Édifice Sun Life, Le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria et la tour KPMG. Le Complexe Jules-Dallaire et Place de la Cité, à Québec, y figurent également. MACH a fait, récemment, une entrée fulgurante sur le marché de l'Ontario et une percée dans les Maritimes.

À propos de Construgep

Fondée en 1997 par M. Stéphane L'Espérance, Construgep est une entreprise spécialisée dans le développement immobilier et la gestion de projets de construction. D'abord active en tant qu'entrepreneur général, l'entreprise a progressivement élargi son champ d'expertise pour devenir un joueur d'importance en termes de développement de logements multirésidentiels locatifs ou en copropriété, de logements sociaux et abordables. Fort d'une équipe multidisciplinaire composée d'une soixantaine de professionnels - architectes, urbanistes, ingénieurs, designers et estimateurs - Construgep se distingue par sa capacité à créer des milieux de vie complets, inclusifs et durables.

Avec plus de 2 000 unités résidentielles à son actif, l'entreprise se démarque notamment par la marque EXAL, une bannière locative qui prévoit la construction de plus de 2 050 unités à travers le Québec d'ici 2032. Ces constructions offriront des milieux de vie écoresponsables visant une certification LEED, conçus avec soin, et intégrant de nombreux espaces communs pour favoriser le bien-être et l'interaction entre les résidents. L'efficacité énergétique et le développement durable sont au cœur de chaque initiative de Construgep.

SOURCE Groupe MACH

Renseignements : MACH, Justin Meloche, [email protected]; Construgep, Manon Pasquier, [email protected]