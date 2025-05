MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Un vaste site dans l'est de Montréal, actuellement occupé par deux centres commerciaux sera transformé en un quartier dynamique, vert et diversifié. Réalisé par le Groupe MACH, le projet LANGELIER comprendra notamment 7 000 unités résidentielles ainsi qu'un parc linéaire structurant.

D'une superficie de 1 450 000 pi², soit l'équivalent de 25 terrains de football, ce secteur longeant la rue Jean-Talon et le boulevard Langelier constitue actuellement un important îlot de chaleur. Groupe MACH propose une vision audacieuse et profondément humaine : le cadre de vie favorisera la mobilité active, la diversité sociale et la qualité du milieu urbain.

« Il s'agit du plus grand projet immobilier mixte réalisé dans le Grand Montréal depuis plusieurs années. Ce projet repose sur une conviction forte : un urbanisme centré sur l'humain, visant à réparer un tissu urbain dégradé et à redonner vie à un secteur en perte de vitesse », a déclaré Daniel Arbour, vice-président Grands Projets au Groupe MACH.

À terme, ce développement intégré prévoit le maintien et le renforcement de 400 000 pi² d'espaces commerciaux, 5 700 logements variés, ainsi que 1 300 logements sociaux et communautaires et une école primaire qui permettront à 25 000 personnes de vivre dans ce projet unique. Du logement social au logement familial, ce quartier sera conçu pour toutes les étapes et trajectoires de vie. Enfin, de nombreux aménagements publics sont également prévus.

L'ensemble du projet MACH se déploiera sur sept phases étalées sur une durée de quinze ans et nécessitera un investissement totalisant 3,5 milliards de dollars. Les superficies construites atteindront au total environ 5,8 millions pi².

Une première au Québec

Au cœur de ce nouveau quartier se trouvera une première québécoise, soit la réalisation d'un complexe résidentiel dans le cadre d'un partenariat inédit entre le Groupe MACH et Transgesco, une société en commandite valorisant les actifs de la Société de transport de Montréal. Sous réserve des autorisations gouvernementales, ce partenariat innovant permettrait l'intégration de deux tours résidentielles directement sur la future station de la ligne bleue, située sur Langelier. Jamais auparavant un projet immobilier d'une telle envergure incorporant comme principe directeur la mobilité douce et plus particulièrement la mobilité piétonne n'avait été conçu avec une intégration aussi étroite à une infrastructure majeure comme celle des transports collectifs. Cette initiative promet non seulement de redéfinir les standards de l'urbanisme intégré, mais aussi d'offrir aux résidents un accès direct et privilégié au réseau métropolitain, peu importe où ils habiteront

Ce partenariat MACH/Transgesco n'aurait pas été possible sans l'adoption de la Loi 61 en décembre dernier, qui permet aux sociétés de transport de s'associer avec un tiers pour la réalisation d'un projet de construction d'un bien immobilier et de constituer une filiale à cette fin. Cette initiative permettra de récupérer des valeurs immobilières créées autour de stations de métro, tout en générant de nouvelles sources de revenus pour l'amélioration du transport en commun.

« Ce modèle pionnier montre comment les stations de métro peuvent devenir des catalyseurs de transformation urbaine intégrant le développement cohérent du territoire », a souligné M. Arbour.

La phase 1 comprendra cinq tours résidentielles totalisant 1 000 unités de logement (condominiums et locatifs) et 250 logements sociaux et communautaires dédiés aux étudiants. Elle inclura également un centre culturel de 75 000 pi² composé d'une bibliothèque, de salles multifonctionnelles et d'une salle de spectacle de 250 places qui sera aménagé autour d'une place publique centrée sur la future station de métro. Tous les chemins de mobilité douce du projet culminent vers cette place. Cette phase devrait être achevée simultanément avec l'ouverture de la nouvelle station, prévue en 2031.

« Ce premier jalon affirme la volonté de créer un quartier complet, vivant, diversifié et structuré autour des principes de mobilité durable, d'accessibilité des services et de mixité des usages avec la présence de cinq tours résidentielles implantées », a ajouté M. Arbour.

Le projet du Groupe MACH est inscrit au cœur du secteur stratégique du Plan de développement et d'aménagement (PDAD) du quartier Langelier préparé par une collaboration entre la Ville centre et l'arrondissement de Saint-Léonard.

Autres points saillants

Les autres points saillants de ce projet sont les suivants :

L'aménagement de plus de 400 000 pi² d'espaces verts nouveaux, dont un parc public de plus de 200 000 pi² desquels 145 000 pi² seront donnés par MACH, en continuité directe avec le Boisé Jean- Milot (760 000 pi²) et une liaison piétonne écologique reliant le parc Félix-Leclerc (860 000 pi²). Cela permettra la réactualisation de la coulée verte de l'ancien ruisseau Molson .

(760 000 pi²) et une liaison piétonne écologique reliant le parc Félix-Leclerc (860 000 pi²). Cela permettra la réactualisation de la coulée verte de l'ancien ruisseau . La plantation de plus 1 000 arbres à grand déploiement ailleurs sur le site, l'aménagement de noues paysagères le long des rues, de toits verts, ainsi que la création d'une place publique et de deux promenades urbaines.

La création d'un quartier urbain centré autour de la place offrant des commerces et des services aux résidents. Cette place axée sur la station de métro recevra un centre culturel avec une bibliothèque et une salle de spectacle, développant le potentiel culturel et rendant le quartier attrayant et vivant. En sous-sol, cette place accueillera une grande surface commerciale et des stationnements.

L'aménagement d'un réseau de voies piétonnes continues, de pistes cyclables sécurisées, et de parcours fluides entre les commerces, les logements et les espaces publics et communautaires. Ce réseau permet de rejoindre le métro de bout en bout en moins de huit minutes de marche.

À propos de MACH

Depuis maintenant 25 ans, le Groupe MACH est un chef de file canadien dans le développement et la gestion immobilière. Avec un portefeuille diversifié de plus de 250 propriétés totalisant plus de 45 millions de pieds carrés, MACH se distingue par son engagement à bâtir des communautés durables et inclusives.

Propriétaire, développeur et gestionnaire de ses actifs, MACH est reconnu pour sa capacité à créer des milieux de vie et de travail qui répondent aux enjeux modernes de durabilité, d'inclusivité et d'harmonie avec les environnements urbains. Son portefeuille comprend des immeubles emblématiques tels que l'Édifice Sun Life, le 1000 De La Gauchetière, la Place Victoria et l'hôtel Intercontinental à Montréal, ainsi que la Place de la Cité et le Complexe Jules-Dallaire à Québec. MACH détient également 14 centres commerciaux et trois grands projets mixtes majeurs, dont le Quartier des lumières et le projet Langelier.

Avec plus de 500 employés, le Groupe MACH gère actuellement plus de 6 000 unités résidentielles et prévoit le développement de 10 000 unités supplémentaires dans les dix prochaines années. L'entreprise adhère aux plus hauts standards de gouvernance et de développement durable, intégrant des principes de gestion responsable dans chacun de ses projets. Son engagement constant envers l'innovation et l'excellence en fait un acteur clé du secteur immobilier au Canada.

