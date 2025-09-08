MACDONALD CONDAMNÉ POUR DES INFRACTIONS DE TERRORISME

OTTAWA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a condamné Patrick Gordon MacDonald à purger une peine de 10 ans d'emprisonnement pour les infractions de terrorisme suivantes : accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter; faciliter une activité terroriste; commettre un acte criminel au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Plus précisément, Patrick Gordon MacDonald a participé à la création et au montage de trois vidéos de recrutement encourageant à commettre des actes violents au profit de la Division Atomwaffen, un groupe terroriste désigné, et à la diffusion en ligne de celles-ci et d'autres images violentes à des fins de propagande au bénéfice de la Division Atomwaffen. En outre, il a facilité la création de ces vidéos de recrutement en fournissant son équipement, soit un appareil photo et des objectifs Fuji, afin de capter des images destinées aux vidéos. Il a également suivi une formation de concepteur graphique et était en mesure de réaliser les vidéos.

Dans le même contexte, il a participé à la réalisation et à la diffusion d'images qui fomentaient volontairement la haine contre un groupe identifiable, à savoir le peuple juif, au profit de la Division Atomwaffen ou en association avec elle.

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a indiqué :

« Ceux qui mettent leurs compétences au service d'une entité terroriste, afin de réaliser des vidéos destinées à être diffusées sur le Web, sans discernement, auprès de jeunes esprits vulnérables cherchent à semer la haine et la dissension aboutissant à la violence au Canada et à l'étranger. Aujourd'hui, le droit canadien les tient responsables de se servir d'Internet comme d'une arme aussi létale que les logiciels utilisés pour fabriquer des armes à feu à l'aide d'imprimantes 3D. »

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public. Il est également chargé de fournir des conseils en matière de poursuites aux organismes d'application de la loi partout au Canada.

