KUALA LUMPUR (Malaisie), le 27 oct. 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la livraison d'un simulateur de vol (FFS) Boeing 737MAX ultramoderne à la MAB Academy, la filiale de formation et de développement du Malaysia Airlines Group (MAG). Ce nouvel accord vient renforcer une relation qui s'étend sur près de vingt ans de collaboration, d'innovation et de dévouement commun à l'amélioration des normes en matière de formation des pilotes. Le nouveau FFS Boeing 737MAX, qui sera déployé au nouveau centre de l'Académie MAB à Sepang, devrait être prêt pour la formation en juillet 2026, améliorant ainsi sa capacité de formation et ses capacités de classe mondiale.

« Malaysia Airlines est un partenaire précieux depuis 2008, et nous sommes fiers de soutenir sa croissance soutenue avec la livraison de ce nouveau simulateur de vol Boeing 737MAX », a déclaré Michel Azar-Hmouda, président de la division Aviation commerciale. « Ce simulateur reflète notre engagement commun envers la sécurité, l'innovation et l'excellence en formation. Selon notre rapport Prévisions en matière de talents en aviation 2025, 98 000 nouveaux pilotes commerciaux seront nécessaires dans la région de l'Asie-Pacifique au cours des 10 prochaines années, et CAE s'engage à travailler avec des partenaires aériens comme Malaysia Airlines pour former la prochaine génération de pilotes. »

Datuk Captain Izham Ismail, directeur général du MAG, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat de longue date avec CAE grâce à l'ajout de ce simulateur de vol Boeing 737-8 à la fine pointe de la technologie. Alors que nous continuons à développer notre flotte et à améliorer notre excellence opérationnelle, cet investissement souligne notre engagement en faveur de la sécurité, de l'innovation et de l'amélioration continue au niveau de la formation des pilotes, tout en renforçant notre rôle en tant que centre de formation aéronautique de premier plan et de confiance. Le nouveau simulateur rehaussera nos capacités internes à l'Académie MAB, ce qui nous permettra d'offrir une formation de classe mondiale répondant aux normes mondiales les plus élevées tout en soutenant la croissance de notre prochaine génération de pilotes. »

Cette annonce coïncide avec la visite du premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, en Malaisie pour le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Sa présence souligne l'engagement du Canada à renforcer les partenariats internationaux et à soutenir l'innovation canadienne à l'étranger.

« Nous tenons à remercier le premier ministre Carney d'avoir visité le centre de formation de CAE à Kuala Lumpur. Son soutien indéfectible aux entreprises canadiennes comme CAE met en évidence le rôle essentiel que jouent les technologies développées au Canada, y compris nos simulateurs de vol de pointe, dans l'amélioration de la sécurité aérienne dans le monde entier », a ajouté M. Azar-Hmouda.

Le nouveau FFS Boeing 737MAX est équipé du générateur d'images CAE Prodigy, qui tire parti du moteur Unreal Engine d'Epic Games pour offrir une expérience de formation hautement réaliste et efficace. Cette technologie avancée permet d'obtenir des images photoréalistes et une modélisation dynamique des mouvements, créant ainsi un environnement profondément immersif qui améliore la préparation des pilotes et leur confiance dans les opérations.

En plus du nouveau FFS B737MAX, Malaysia Airlines exploite également un FFS ATR 72-500 et un FFS A330 NEO, qui a été certifié en septembre 2025, renforçant la capacité de l'Académie à répondre aux exigences croissantes en matière de formation.

Ensemble, CAE et l'Académie MAB ont bâti une solide infrastructure de formation qui s'adapte aux exigences changeantes de l'industrie tout en maintenant la meilleure sécurité et l'efficacité de sa catégorie. Avec une technologie de simulation avancée et des centres de formation régionaux à Kuala Lumpur et dans toute la région, CAE continue de fournir l'expertise et la capacité nécessaires pour répondre à l'évolution des demandes de l'industrie.

À propos de Malaysia Aviation Group

Malaysia Aviation Group (MAG) est une organisation aéronautique mondiale regroupant trois principaux secteurs d'activités : les compagnies aériennes, les services de fidélisation et de voyage et les services aéronautiques.

Le portefeuille de compagnies aériennes dessert les marchés internationaux, domestiques et segmentés par l'intermédiaire de Malaysia Airlines, le transporteur national, Firefly et MASwings, des compagnies régionales axées sur la connectivité des communautés à travers la Malaisie et Amal by Malaysia Airlines, le principal centre de solutions de voyage pour les pèlerinages.

Le portefeuille de services aéronautiques offre une gamme complète de services, incluant l'entretien, la réparation et la révision (MRO), le fret et la logistique, la manutention au sol et la formation. Cela comprend MAB Engineering, MASkargo, un fournisseur complet de services de fret et de logistique, AeroDarat Services, un fournisseur de solutions complètes de manutention au sol et MAB Academy, un centre d'excellence pour la formation en aviation et en hôtellerie.

Le portefeuille de services de fidélisation et de voyage propose des solutions de voyage intégrées et des programmes de fidélité, renforçant l'expertise principale de MAG dans les services aériens et aéronautiques. Il inclut Journify, une plateforme numérique intégrée offrant des expériences de voyage et de style de vie, Enrich, le programme de fidélité primé de Malaysia Airlines et MHholidays, la plateforme dédiée du Groupe pour les forfaits vol et hôtel.

Grâce à ses secteurs d'activités bien définis, MAG s'engage à réaliser sa vision de devenir le principal groupe de services de voyage et d'aviation en Asie en offrant des expériences client exceptionnelles, en proposant une culture qui valorise ses employés et en assurant une croissance durable et rentable.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.malaysiaaviationgroup.com.my

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre Rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX25.

