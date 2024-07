Ma ruelle, mon milieu de vie sécurisé - Le Sud-Ouest lance son nouveau Programme de ruelles sécurisées pour améliorer la sécurité et la convivialité des ruelles de son territoire

MONTRÉAL, le 12 juill. 2024 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest inaugure cet été son nouveau Programme de ruelles sécurisées, Ma ruelle, mon milieu de vie sécurisé. Avec ce programme, l'Arrondissement procédera à la sécurisation de certaines ruelles afin d'en faire des milieux de vie accueillants, des lieux d'échange entre citoyennes et citoyens et des espaces de jeu sécuritaires pour les enfants. La population est invitée à proposer des projets novateurs visant à améliorer la sécurité et la convivialité de leur ruelle, que ce soit par la fermeture de l'accès véhiculaire à une ou plusieurs entrées ou un aménagement au centre de celle-ci.

Citations

« Nous aspirons à un environnement urbain sécuritaire, convivial, écologique et propice à la mobilité durable. Ce nouveau programme s'inscrit dans les démarches de notre Plan d'action local en transition écologique et vient élargir une offre déjà établie en matière de verdissement et d'embellissement de ruelles sur notre territoire. Il vient ainsi complémenter le Programme de ruelles vertes du Sud-Ouest en offrant une alternative aux citoyennes et citoyens désireux d'améliorer la sécurité de leur environnement immédiat. La sécurisation de nos ruelles est primordiale pour qu'elles deviennent de véritables milieux de vie, des lieux de rassemblement où tisser des liens avec le voisinage et où les enfants peuvent jouer librement. Nous avons hâte de découvrir les idées de la population et de multiplier les aménagements verts et les espaces de socialisation au sein de notre réseau de ruelles. Une ruelle sécurisée, c'est un milieu de vie plus sécuritaire qui bénéficie à toute la communauté. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Détails du programme Intitulé Ma ruelle, mon milieu de vie sécurisé , le Programme de ruelles sécurisées de l'Arrondissement du Sud-Ouest vise à améliorer la sécurité et la convivialité du quartier en fermant à la circulation une ou des entrées de ruelles sélectionnées ou en aménageant un espace vert au centre de la ruelle. Avec ce programme, dix ruelles seront sécurisées chaque année par l'Arrondissement. La sécurisation peut être effectuée par la mise en place d'aménagements verts (arbres, bacs de plantation, petits espaces verts déminéralisés, grandes roches décoratives), l'installation de bollards permanent ou de mobilier et du marquage au sol. Il est également possible de proposer des mesures d'apaisement de la circulation tout au long de la ruelle (dos d'âne, grandes roches décoratives, billots de bois, bacs de plantation, etc.), mais ces éléments sont complémentaires à la sécurisation des entrées. Nos citoyennes et citoyens sont invité(e)s à déposer leur projet de sécurisation de ruelle avant le 1 er octobre pour que celui-ci se concrétise l'année suivante. Des ruelles jugées prioritaires en raison d'enjeux de sécurité, de propreté, d'îlots de chaleur ou autres seront également sélectionnées directement par l'Arrondissement. Le Groupe Pro-Vert a été mandaté par l'Arrondissement pour la mise en œuvre du Programme sur son territoire. Il offrira de l'accompagnement à nos citoyennes et citoyens désireuses et désireux de s'impliquer dans la sécurisation de leur milieu de vie. Le projet s'inscrit dans l'axe 3 (Cohabiter) de Plan d'action local en transition écologique.

Plusieurs opportunités pour des ruelles conviviales dans le Sud-Ouest Le Programme de ruelles sécurisées s'ajoute à une offre déjà établie en matière de verdissement et d'embellissement des ruelles dans l'arrondissement. Notre Programme de ruelles vertes se poursuit avec l'aménagement de 5 nouvelles ruelles vertes à l'été 2024. Avec ce programme, l'Arrondissement privilégie les projets ambitieux, rassembleurs et innovateurs qui incluent les concepts de déplacements actifs, de verdissement, de biodiversité, de gestion de l'eau ainsi que de l'accessibilité sociale et l'agriculture urbaine. La population est également invitée à participer au concours de mobilier ludique du Groupe Pro-Vert afin de courir la chance de gagner un de dix ensembles de mobilier ludique pour améliorer la convivialité de leur ruelle.

En savoir plus sur le programme : Programme de ruelles sécurisées

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Marie-Noëlle Hébert, Chargée de communication, [email protected]