M. William Baril reçoit un prix de la Fédération des cégeps au Gala OSEntreprendre

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 23e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre qui s'est déroulé hier soir en formule virtuelle, M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, a remis le prix dans la catégorie « Collégial -- individuel ou petit groupe » à M. William Baril, étudiant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Campus de Rouyn-Noranda, pour son projet Podcast politique Premier Plan.

« Encore cette année, les étudiantes et les étudiants honorés ont su m'impressionner par leur engagement et leur détermination. L'année que nous venons de passer n'a pas été facile à plusieurs égards, notamment en raison des accès restreints aux établissements du réseau collégial, mais finalement, ils ont réussi à s'impliquer dans leur milieu. C'est plus de 79 projets qui ont été soumis aux différents jurys du concours OSEntreprendre », a déclaré M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Un projet de balado politique

C'est avec l'objectif de présenter l'humain derrière le politicien que M. William Baril, un passionné de politique, a créé un balado nommé Premier Plan. À travers son micro, il souhaitait que les différentes personnalités politiques québécoises qu'il interviewait mettent en lumière leur parcours et les réalités qu'ils avaient affrontées au cours de leur carrière. Ces entrevues se voulaient non partisanes et avaient aussi pour objectif de rejoindre notamment la population étudiante collégiale et universitaire.

Prix Engagement local -- volet Scolaire

Cette année, le « Prix Engagement local - volet Scolaire » a été décerné au comité intercollégial de l'agglomération de Québec qui a vu le jour grâce à l'initiative du Cégep Limoilou. Ce comité est né, il y a quelques années, d'une importante mobilisation des répondants entrepreneuriaux des collèges de la région de Québec, qui ont eu le désir de mutualiser certaines pratiques. Cette année, en plus du Cégep Garneau, du Cégep de Sainte-Foy, du Cégep Limoilou, de Champlain Regional College - St. Lawrence et du Collège Mérici, le Campus Notre-Dame-de-Foy s'est ajouté et est ainsi venu compléter le comité, qui en plus d'amener de nombreuses retombées, a réussi à transformer les galas locaux en un seul gala intercollégial contribuant ainsi au rayonnement des étudiants et des étudiantes et du Défi OSEntreprendre.

Fier partenaire du Défi OSEntreprendre depuis plusieurs années déjà, la Fédération des cégeps continue, édition après édition, à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, notamment celles des jeunes du réseau collégial, pour inspirer le désir d'entreprendre et de contribuer au développement économique du Québec.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

