M. Pierre Noreau et M. Benoît Pelletier se voient décerner le Prix de la justice

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a décerné aujourd'hui le Prix de la justice du Québec 2022 à M. Pierre Noreau, et le Prix de la justice du Québec 2023, à titre posthume, à M. Benoît Pelletier. Les lauréats ont été choisis par les membres du jury de sélection en raison de leur engagement à rendre la justice plus accessible et de meilleure qualité.

Constituant la plus haute distinction honorifique dans le milieu juridique, le Prix de la justice du Québec a été remis ce soir lors d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale, en présence de l'honorable Manon Savard, juge en chef du Québec, ainsi que de nombreux invités, parents et amis des lauréats.

Lauréat 2022 : M. Pierre Noreau

Membre du Barreau depuis 1982, M. Pierre Noreau est également détenteur d'une maîtrise et d'un doctorat en science politique. Professeur titulaire à l'Université de Montréal, il est juriste, politologue et sociologue, ce qui place ses travaux à l'interface des études juridiques et des sciences sociales. M. Noreau a su, au cours des années, rassembler un grand nombre d'acteurs de la communauté juridique autour de ses idées. Cette mobilisation a pavé la voie à la création de l'Observatoire du droit à la justice, au déploiement du projet Accès au droit et à la justice et, en 2018, à la fondation de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Par ses conférences, ses écrits et sa participation assidue à de multiples forums, il a soutenu chaque initiative susceptible d'améliorer l'accès à la justice.

Lauréat 2023 : M. Benoît Pelletier

Membre du Barreau du Québec, détenteur d'une maîtrise et de deux doctorats en droit, M. Pelletier a fortement influencé la société québécoise en tant qu'avocat, professeur émérite, député, ministre, en plus de s'être souvent exprimé publiquement sur des enjeux constitutionnels à titre de conférencier et d'expert. Auteur prolifique, ses nombreuses publications constituent encore aujourd'hui d'importants repères dans le monde juridique québécois et canadien. Ses écrits ont été publiés dans des revues scientifiques de renom et il a été auteur et codirecteur de nombreux ouvrages. En plus de cette contribution intellectuelle majeure, M. Benoît Pelletier a siégé plus de 10 ans à l'Assemblée nationale du Québec en tant que ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes.

« Cette reconnaissance témoigne de la gratitude de la nation québécoise à l'égard de ces deux hommes d'exception qui, au cours de leurs parcours, ont lutté pour la protection et l'avancement de nos droits à tous. Mettre en lumière des lauréats comme M. Noreau et M. Pelletier, c'est également mettre en lumière ces grandes valeurs d'impartialité, d'équité et d'humanité qui sont le fondement même de la justice québécoise. Je suis honoré de pouvoir remettre cette distinction à deux grands hommes qui ont su faire évoluer notre système de justice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Le Prix de la justice du Québec reconnaît l'apport remarquable d'une personne qui, par son action, favorise un meilleur accès à la justice pour tous ou qui contribue à faire progresser le système de justice québécois au bénéfice de la société. Sur recommandation du jury de sélection, le ministre de la Justice rend hommage au lauréat en lui remettant la médaille du Prix de la justice, une création de l'artiste québécoise d'origine polonaise Bozena Happach.

Sous la présidence de la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, le jury est composé d'une personne du milieu de l'enseignement, M. Didier Lluelles; d'une personne représentant le milieu médiatique, M. Robert Dutrisac; et de deux personnes représentant le public, Mme Linda Goupil et Mme Léa Clermont-Dion.

Depuis sa création le 4 juin 1990, le Prix de la justice a souligné l'apport exceptionnel de 28 personnalités québécoises, soit 12 femmes et 16 hommes.

Pour plus d'information sur le Prix de la justice du Québec et les lauréats des années antérieures : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/justice/prix-justice

