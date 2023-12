M. Philippe Bourke recommandé à titre de président par intérim de l'Office de consultation publique de Montréal

MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - À la suite des décisions relatives à la gouvernance de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), la nomination de Philippe Bourke sera recommandée au conseil municipal à titre de président par intérim de l'organisme, pour une durée de six mois.

L'expertise approfondie de M. Bourke dans la gestion et la gouvernance d'organisations et d'associations variées, ainsi que son intérêt marqué pour les stratégies de mobilisation et de changement de comportement en font un candidat de choix pour assurer la transition et le maintien des activités de cet important organisme.

M. Bourke est détenteur d'un baccalauréat en biologie et d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il cumule plus de 25 années d'expérience dans des postes de direction d'organisations liées à la promotion du développement durable et à la protection de l'environnement auprès des instances gouvernementales et des citoyennes et citoyens. Actuellement directeur - activation et intégration du développement durable chez Hydro-Québec, il guide la stratégie de transition énergétique. En tant que président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) ainsi qu'à titre de vice-président chez Réseau Environnement et, pendant plusieurs années, comme directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, M. Bourke a influencé les décisions gouvernementales en environnement.

