TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Capital Group est heureuse d'annoncer la nomination de Naoum Tabet au poste de responsable de placements en titres à revenu fixe au Canada. Basé à Montréal (Québec), M. Tabet jouera un rôle central dans la stratégie de développement de l'entreprise en renforçant ses solutions à revenu fixe déjà établies afin de mieux répondre aux besoins changeants des clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le pays.

« Fort de vingt ans d'expérience en matière de placement, Naoum apporte une expertise approfondie dans le domaine des titres à revenu fixe et du développement des affaires institutionnelles, ainsi que des perspectives et des idées nouvelles sur les principaux défis auxquels sont confrontés les investisseurs, a déclaré Margaret Steinbach, chef des responsables de placements pour l'Amérique du Nord chez Capital Group. Naoum sera un ajout important pour notre équipe, alors que nous continuons à développer les activités de gestion institutionnelle et de patrimoine de Capital Group au Canada. »

Avant de se joindre à Capital Group, M. Tabet a passé une douzaine d'années chez Gestion de Placements TD, l'un des plus grands gestionnaires de titres à revenu fixe au Canada, en tant que chef de la gestion des portefeuilles des clients institutionnels, où il dirigeait une équipe de spécialistes de placement dans des stratégies de titres à revenu fixe et d'actions. Avant cela, il a travaillé chez Aviva Investors dans le développement des affaires institutionnelles et a passé du temps à Londres en tant que gestionnaire de portefeuille client dans le domaine des titres à revenu fixe alternatifs.

« Naoum est un professionnel chevronné en matière de titres à revenu fixe. Dès notre première rencontre, l'importance qu'il accorde aux clients et aux solutions et véhicules adaptés aux besoins des clients est ressortie clairement », souligne Rick Headrick, président de Capital Group au Canada. « Son expérience institutionnelle et sa connaissance approfondie des marchés canadiens nous aideront à poursuivre notre objectif de devenir le premier partenaire de choix de nos clients institutionnels, de nos conseillers financiers et des investisseurs que nous servons collectivement. »

« C'est un honneur pour moi de me joindre à Capital Group à un moment aussi propice à la croissance au Canada. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience dans mes nouvelles fonctions », a déclaré M. Tabet. « Capital Group est reconnue mondialement comme chef de file en matière de solutions de placement axées sur les clients et sur la recherche, et je suis impatient de collaborer avec cette équipe mondiale et de contribuer au succès continu de la société au Canada. »

Naoum Tabet est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) et d'un baccalauréat en commerce avec distinction de la John Molson School of Business de l'Université Concordia.

Capital Group propose actuellement des solutions à revenu fixe aux clients canadiens institutionnels et du secteur de la gestion de patrimoine.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 30 juin 2024, Capital Group gère plus de 2 700 G$ en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

