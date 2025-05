Mme Shim apporte près de 25 ans d'expérience en gestion d'actifs institutionnels et de détail à son nouveau poste. Plus récemment, elle occupait le poste de vice-présidente des initiatives corporatives à Guardian Capital Group. Elle est titulaire d'une maîtrise en finance et d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto. Mme Shim détient également le titre d'analyste financière agréée (CFA).

M. Tuira se joint à Capital Group avec plus de 20 ans d'expérience. Il dirigeait récemment le secteur de distribution institutionnelle chez Invesco Canada, où il supervisait les ventes, le service à la clientèle et les relations avec les consultants à travers le pays. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec une mineure en économie de l'Université McMaster. M. Tuira détient également les titres d'analyste financier agréé (CFA) et de CAIA.

« L'expérience approfondie d'Angela en stratégie, gestion et développement de produits, tant dans le secteur de détail qu'au niveau institutionnel, combinée à l'expérience et le réseau de Mike à travers le marché institutionnel canadien, sera un atout précieux alors que nous visons à devenir le partenaire de choix de nos clients, en leur offrant une gamme complète de solutions de placement pour les aider à atteindre leurs objectifs de placement dans un secteur en constante évolution », déclare Rick Headrick, président de Capital Group au Canada.

Capital Group gère des portefeuilles en s'appuyant sur une approche de placement distinctive, le système CapitalMC, qui combine la prise de décisions indépendante, la collaboration et la diversité de perspectives. Cette approche vise à offrir des résultats à moindre volatilité sur le long terme, quelle que soit la conjoncture. Au Canada, les stratégies de placement institutionnelles de l'ensemble de Capital Group sont offertes sous forme de comptes distincts et sont utilisées par un éventail de sociétés (dans le cadre de régimes de retraite à prestations déterminées), de fonds publics, ainsi que des fonds de dotation, des fondations et d'autres investisseurs institutionnels. Les fonds communs de placement de Capital Group sont également offerts dans le cadre de régimes à cotisations déterminées.

Mme Shim et M. Tuira seront tous deux basés au bureau de Capital Group à Toronto.

