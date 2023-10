M(ME) NADINE LE GAL ET M. SYLVAIN BLAIS RÉÉLUS À TITRE DE PRÉSIDENTE ET DE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DES DIRECTIONS GÉNÉRALES

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay, est heureux d'annoncer la réélection de Mme Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, à titre de présidente du Conseil des directions générales, pour un mandat de deux ans, ainsi que celle de M. Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, dans le poste de vice-président, pour deux années également. Ces nominations représentent le résultat des élections tenues dans le cadre de l'Assemblée des membres de la Fédération des cégeps.

Mme Nadine Le Gal occupait le poste de présidente du Conseil des directions générales depuis deux ans, et auparavant, a occupé celui de vice-présidente du Conseil des directions générales pendant quatre ans. Mme Le Gal assume les fonctions de directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme depuis 2016.

Pour sa part, M. Sylvain Blais est également reconduit dans ses fonctions de vice-président du Conseil des directions générales, poste qu'il a occupé lors des deux dernières années. Il est le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 2013.

« Lorsqu'on considère les enjeux et les défis auxquels la Fédération est confrontée, la réélection de ces deux personnes d'expérience est un gage de stabilité qui permettra de poursuivre le travail accompli au cours des deux dernières années avec confiance. Grâce à leur leadership, Mme Le Gal et M. Blais ont su apporter leur contribution pour favoriser l'avancement du réseau des 48 cégeps. Je joins ma voix à toutes celles des directions des établissements du réseau pour saluer leur volonté de faire progresser l'enseignement collégial public, véritable pilier de la société québécoise », a déclaré Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Le Conseil des directions générales, qui tient lieu de conseil d'administration de la Fédération, est formé des 48 directeurs généraux et directrices générales des cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Louis St-Jean, Conseiller en communication | relations de presse, 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787