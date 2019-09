M. Legault, laissez les femmes parler!

« La parité, ce n'est pas juste une façade pour se donner bonne conscience en campagne électorale. Ce que nos données démontrent, c'est que dans les faits, les femmes sont minorisées au sein du gouvernement Legault. Elles ne font pas juste gagner un salaire moins élevé : elles parlent moins et elles légifèrent moins que leurs collègues masculins », a dénoncé la députée de Sherbrooke et responsable solidaire en matière de condition féminine, Christine Labrie.

« François Legault et Simon Jolin-Barrette préfèrent donner la parole aux hommes. En 2019, un tel constat est difficile à réconcilier avec l'image de changement que se donne la CAQ. On peut se demander s'ils font réellement confiance aux femmes de leur caucus », a-t-elle poursuivi.

Les tuiles continuent de s'abattre sur le féminisme de façade du gouvernement Legault. Avec la montée en grade du ministre Simon Jolin-Barrette, qui sera chargé d'appliquer un rapport signé par une femme, c'est la deuxième fois que des responsabilités ministérielles passent d'une femme à un homme. En outre, une analyse de la Presse Canadienne révélait la semaine dernière qu'au sein du caucus de la Coalition avenir Québec, « les postes les plus prestigieux et les mieux payés échappent aux femmes plus souvent qu'à leur tour. »

Le bilan Zone disparitaire en trois faits saillants

À la période de questions, les hommes ministres sont responsables de 8 interventions sur 10 de la partie gouvernementale.

Les ministres Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge y interviennent plus souvent que toutes les femmes ministres réunies.

et Jean-François Roberge y interviennent plus souvent que toutes les femmes ministres réunies. 65% des projets de loi de la CAQ sont présentés par des hommes. La majorité des femmes n'ont jamais présenté de projet de loi depuis le début de la législature.

La compilation complète peut être consultée à l'adresse suivante:

https://appuyez.quebecsolidaire.net/femmes

