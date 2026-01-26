M. Frédéric Morin doit verser la somme totale de 25 155 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement
REPENTIGNY, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le 22 octobre 2025, M. Frédéric Morin, de Saint-Cléophas-de-Brandon, dans Lanaudière, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
Le 10 novembre 2020, à Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Morin, à titre d'ancien président de l'entreprise Recyclage Frédéric Morin inc., étant titulaire d'une autorisation, a omis de respecter certaines conditions qui y sont prévues. Plus spécifiquement, il n'a pas entreposé le bois récupéré à l'intérieur d'un abri composé de trois murs, à l'extérieur, et il n'a pas entreposé les bardeaux d'asphalte à l'intérieur ou, à l'extérieur, dans un conteneur. Ces manquements constituent une infraction à l'article 123.1 de la LQE.
M. Frédéric Morin a donc été condamné à verser une amende de 17 500 $ à laquelle s'ajoutent les frais et les contributions applicables, soit un montant de 7 655 $, pour un total de 25 155 $.
