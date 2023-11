LÉVIS, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) est fier de remettre à M. Francis Rodrigue, des Fermes Rodrigue, une bourse de 1 500 $ dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence! M. Rodrigue s'est démarqué parmi les dix finalistes par la pertinence de sa formation ainsi que par l'importance de son encadrement et de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires. Son entreprise qui se spécialise en production bovine est située à Beauceville dans la région de Chaudière-Appalaches.

M. Francis Rodrigue remporte la bourse du FIRA au concours 2023 Tournez-vous vers l’excellence! (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

« De plus en plus, les clients veulent savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Il est important pour nous de produire une viande la plus naturelle possible. Nous allons continuer d'opter pour une génétique de qualité afin d'offrir une viande de qualité supérieure à nos clients. Nous sommes des producteurs ouverts d'esprit avec beaucoup d'entregent. Nous aimons accueillir les clients et leur montrer ce que nous produisons. Nous en sommes bien fiers. En huit ans, nous pouvons dire que la majorité de nos objectifs prioritaires ont été atteints et nous cherchons toujours à nous améliorer. C'est en travaillant en équipe que nous nous accomplissons au maximum. C'est une chance que nous avons de pouvoir nous soutenir et nous épauler, car le métier d'agriculteur est très demandant. »

M. Francis Rodrigue, bénéficiaire de la bourse du FIRA

« Félicitations à M. Francis Rodrigue pour l'obtention de cette bourse! Surtout, je lui lève mon chapeau pour toutes ses initiatives, sa vision et sa rigueur qui ont contribué à son cheminement remarquable d'entrepreneur agricole. Avec brio, il a su faire progresser et mener à la réussite son entreprise. Il s'est entouré et outillé judicieusement, autant du côté de sa formation et de ses expériences de vie que de ses engagements. Son cheminement l'a guidé vers des décisions d'affaires éclairées, en ayant à cœur le bien-être animal, et elles ont conduit à d'excellents résultats de performance. C'est tout à son honneur. Sa détermination est une inspiration pour la relève. Le FIRA est fier de lui décerner cette bourse. »

M. Paul Lecomte, directeur général du FIRA

Lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Une autre bourse de 1 500 $ a aussi été décernée lors de la cérémonie de clôture du concours, soit celle qui met en lumière l'excellence des pratiques en matière de développement durable. La titulaire : M me Madeleine Olivier de la Ferme Nordvie. Son entreprise qui se spécialise en production de petits fruits est située à Saint-Bruno-de-Guigues en Abitibi-Témiscamingue.

Madeleine Olivier de la Ferme Nordvie. Son entreprise qui se spécialise en production de petits fruits est située à en Abitibi-Témiscamingue. Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Philippe Langlois de La Grange Pardue . Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à Ham-Nord dans le Centre-du-Québec.

, qui s'est vu décerner une bourse de 5 M. . Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à dans le Centre-du-Québec. Deux autres lauréats de ce concours ont aussi reçu chacun une bourse de 2 500 $. Il s'agit de M. Clément Clerc, de La Borderie à Saint-Joseph-de-Kamouraska (Bas-Saint-Laurent) et de M. Matthew Dewavrin , des Fermes Longprés (2009) ltée. à Coteau-du-Lac (Montérégie).

Faits saillants

Le FIRA est un fonds d'investissement de 75 millions de dollars.

Il a été créé à la suite d'un partenariat réunissant le gouvernement du Québec (La Financière agricole du Québec), le Fonds de solidarité FTQ ainsi que Capital régional et coopératif Desjardins.

Avec des produits financiers novateurs, le FIRA permet à de jeunes passionnés d'agriculture de bénéficier de liquidités supplémentaires à une étape cruciale du développement de leur entreprise.

Grâce à son programme de location-achat, le FIRA favorise le transfert, le démarrage ou l'expansion d'entreprises.

