M. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal remporte la bourse du FIRA 2022 dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) est fier de remettre à M. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal, des Jardins de Cap-Aux-Oies, une bourse de 1 500 $. M. Gagnon-Coupal s'est démarqué parmi les dix finalistes du concours Tournez-vous vers l'excellence! par la pertinence de sa formation ainsi que par l'importance de son encadrement et de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires. Son entreprise se spécialise en production maraîchère biologique. Elle est située aux Éboulements, dans la région de la Capitale-Nationale.

Citations

« Je suis très fier d'avoir réfléchi longuement à mon projet et d'avoir utilisé les ressources qui m'étaient disponibles pour mon démarrage. Plusieurs personnes autour de moi ont été, et sont toujours, d'une grande aide sur les plans technique, agronomique, entrepreneurial et humain. Mon objectif était de créer une entreprise active et dynamique au sein de sa communauté locale : une ferme qui a à cœur la production de cultures biologiques de qualité dans un agroenvironnement sain dans lequel l'humain s'émancipe dans l'intégrité et le respect. Aujourd'hui, notre entreprise cultive de façon écologique et responsable des fruits et légumes de qualité supérieure et les distribue selon une mise en marché de proximité, soit dans les restaurants gastronomiques, les épiceries et le marché public de la région. Nous produisons déjà plus de 50 espèces différentes certifiées biologiques en champ comme en serre. »

M. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal, bénéficiaire de la bourse du FIRA

« C'est avec honneur que j'ai remis aujourd'hui à M. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal la bourse du FIRA. À 28 ans et en affaires depuis peu de temps, M. Gagnon-Coupal a réussi à jeter les assises d'une entreprise viable et tout à fait remarquable, notamment grâce à son réflexe d'aller chercher les meilleures ressources dans son réseau. La formation et le mentorat sont des leviers inestimables pour réussir son parcours d'entrepreneur et de solides alliés pour repousser ses limites et atteindre de plus hauts niveaux d'expertise. Je félicite M. Gagnon-Coupal d'avoir su déceler autour de lui des forces complémentaires aux siennes et de s'en être inspiré. Tirer des enseignements d'un mentor est un bel exemple de stratégie à adopter pour la relève. »

M. Paul Lecomte, directeur général du FIRA

Gagnants et lauréates du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Une autre bourse de 1 500 $ a aussi été décernée lors de la cérémonie de clôture du concours, soit celle qui met en lumière l'excellence des pratiques en matière de développement durable. Le titulaire est M. Alexandre Côté, d'Hydromel Charlevoix. Son entreprise est spécialisée en apiculture. Elle est elle aussi située dans Charlevoix.

Le grand gagnant du concours, qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.

Deux autres lauréates ont aussi reçu chacune une bourse de 2 500 $ dans le cadre de ce concours. Il s'agit de Mme Caroline Chénier, des Serres Gatineau (Outaouais), et de Mme Alexandra D. Rochette , de la Ferme Bio-De-Ly (Capitale-Nationale).

Faits saillants

Le FIRA est un fonds d'investissement de 75 millions de dollars.

Il a été créé à la suite d'un partenariat réunissant le gouvernement du Québec (La Financière agricole du Québec), le Fonds de solidarité FTQ et Capital régional et coopératif Desjardins.

Avec des produits financiers novateurs, le FIRA permet à de jeunes passionnés d'agriculture de bénéficier de liquidités supplémentaires à une étape cruciale du développement de leur entreprise.

Grâce à son programme de location-achat, le FIRA favorise le transfert, le démarrage ou l'expansion d'entreprises.

