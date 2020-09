TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Madame Lynn Patterson à son conseil d'administration.

Mme Patterson a été sous-gouverneure de la Banque du Canada de mai 2014 jusqu'à sa retraite de l'institution, en juillet 2019. À ce titre, elle était chargée, avec un autre sous-gouverneur, de la surveillance des analyses et des activités que mène la banque centrale en vue de favoriser la stabilité et l'efficience du système financier. Avant d'être sous-gouverneure, elle a été conseillère spéciale du gouverneur et représentante principale (Marchés financiers) au bureau régional de la Banque du Canada à Toronto.

Avant d'entrer à la Banque du Canada, Mme Patterson a été présidente et directrice nationale chez Bank of America Merrill Lynch Canada. En 2012, elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant décernée aux bâtisseurs et innovateurs du secteur canadien des valeurs mobilières.

« Lynn Patterson compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Sa vaste expertise dans les domaines de la politique monétaire, de la gestion des risques et des marchés des capitaux se veut un heureux complément aux compétences de notre conseil actuel, a déclaré Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia. Lynn est une sommité en matière de politique économique au Canada, et son parcours est couronné de succès. Ses connaissances et son expertise seront un atout des plus précieux pour notre conseil, surtout en cette période unique et particulièrement difficile pour l'économie mondiale. Je me réjouis de pouvoir bientôt collaborer avec Lynn et lui souhaite, au nom du conseil de la Banque, la bienvenue parmi nous. »

Mme Patterson est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Western Ontario et possède le titre d'analyste financière agréée.

