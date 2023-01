Lutte contre les changements climatiques - Québec accorde plus de 1,9 M$ à la Ville de Sept-Îles pour son projet de compostage et l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles

SEPT-ÎLES, QC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, sont fiers d'annoncer l'octroi d'un soutien financier de 1 901 570 $ à la Ville de Sept-Îles afin qu'elle poursuive la mise en place de son projet visant à récupérer les matières organiques et les boues municipales.

À terme, ce sont près de 6 181 tonnes métriques qui seront traitées et détournées de l'enfouissement, ce qui permet aussi d'envisager une réduction des gaz à effet de serre (GES) de 5 766 tonnes en équivalent CO 2 .

Plus en détails, 1 457 237 $ sont octroyés pour la mise en place d'un site de compostage et l'achat d'appareils de déshydratation des boues de fosses septiques. De plus, un montant de 444 333 $ permettra de faire l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles. Cette contribution du gouvernement permettra l'achat de 13 330 bacs pour collecter, annuellement, quelque 2 943 tonnes de résidus alimentaires et verts issus des matières organiques résidentielles. Les deux projets desserviront les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier, une partie du territoire non organisé du Lac-Walker ainsi qu'Uashat-Mak mani-Utenam.

Ces sommes sont accordées en vertu du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle à la fois de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ces projets s'inscrit dans l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, soit celle consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

Citations :

« La réduction des gaz à effet de serre est un élément central de la lutte contre les changements climatiques. À travers le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, notre gouvernement soutient le milieu municipal et le secteur privé dans leurs efforts. Nous sommes heureux de contribuer à offrir à la population des solutions concrètes et faciles à intégrer à leur quotidien. Je félicite la Ville de Sept-Îles pour avoir emboîté le pas dans ce vaste projet qui nous concerne tous : celui de reverdir notre planète. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis heureuse d'annoncer, avec mon collègue, un investissement de plus de 1,9 M$ à la Ville de Sept-Îles pour son projet de compostage et l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles. Je salue d'ailleurs la Ville de Sept-Îles pour sa vision en matière d'environnement et pour sa participation au programme de valorisation de la matière organique! Les citoyens pourront ainsi poser de nouveaux gestes simples pour contribuer encore davantage à la lutte contre les changements climatiques. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'aide financière du gouvernement du Québec est la bienvenue pour la concrétisation de cet important projet qui vise à détourner des quantités importantes de matières de notre site d'enfouissement et qui, du même coup, contribuera à la réduction des GES. C'est une nouvelle étape vers la mise en place de la collecte des matières organiques, un pas de plus dans l'évolution de nos comportements écocitoyens. »

Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Faits saillants :

À l'heure actuelle, les matières organiques constituent environ 55 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de GES en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,55 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO) en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 G$ lui est accordée.

La SVMO permet notamment de bonifier le PTMOBC qui, avec un budget total de 554 M$, soutient financièrement le milieu municipal et le secteur privé dans l'installation d'infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen du compostage ou de la biométhanisation.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le PTMOBC, visitez le site Web du Ministère.

Prenez aussi connaissance de la Stratégie de valorisation de la matière organique de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (gouv.qc.ca) et du Plan pour une économie verte 2030.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Sources : Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991