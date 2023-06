Lutte contre le racisme et les discriminations systémiques - La Ville de Montréal annonce un changement de cap important en matière de traitement des plaintes de racisme, de discrimination et de harcèlement au sein de son organisation

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un changement de cap majeur concernant le traitement des plaintes liées au racisme et aux discriminations systémiques au sein de son organisation. En conférence de presse, Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, et Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal, ont accueilli favorablement et se sont engagés à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais, l'ensemble des recommandations du comité consultatif externe visant l'amélioration du traitement des plaintes et des signalements en matière de racisme, de discrimination et de harcèlement.

Rappelons que ce comité est composé de Mme Maryse Alcindor et de M. Mohamed Cherif et qu'il avait comme mission première de poser un regard critique et externe sur les processus en place, sur le chemin parcouru dans le but de les bonifier et d'accélérer le changement au sein de l'organisation. Les recommandations du comité qui seront mises en application sont :

La création d'un guichet unique pour centraliser le dépôt des plaintes et offrir un accompagnement soutenu pendant tout le processus;



La prise en charge par la Commission de la fonction publique de Montréal, une instance indépendante, des enquêtes pour racisme, discrimination et harcèlement;



La révision de la Politique de respect de la personne de la Ville de Montréal, basée sur une approche de tolérance zéro, une responsabilisation de tous les membres de la communauté municipale et une obligation d'agir.

« C'est une nouvelle page de l'histoire que nous écrivons aujourd'hui. Nous sommes en train d'opérer des changements importants pour combattre le racisme et les discriminations systémiques au sein de notre organisation. Nous étions déjà en mouvement, mais les révélations troublantes qui ont fait l'actualité nous ont incités à accélérer la cadence dans les derniers mois afin de mettre en place les meilleurs outils et les bons mécanismes pour soutenir les employées et employés victimes de racisme dans leur quête de justice. Comme nous nous y étions engagés, dans les dernières semaines, nous nous sommes relevé les manches et nous nous sommes entourés des bonnes personnes pour porter un regard extérieur sur les travaux de nos équipes, pour qu'elles nous fassent des propositions basées sur les meilleures pratiques et pour bonifier nos démarches. Ces travaux amorcés en avril nous permettent aujourd'hui de présenter un nouveau processus de plainte simplifié et plus robuste. Nous ne le répéterons jamais assez : le racisme est une violation des droits et des libertés de la personne. Il faut le combattre au quotidien et avec ardeur et notre administration est pleinement mobilisée en ce sens », a déclaré Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

« Le comité consultatif externe s'est senti vivement interpellé par la perte de confiance exprimée de façon générale vis-à-vis des processus de gestion des plaintes et des signalements. Cette perte de confiance semble nourrie par divers facteurs, notamment l'appréhension de partialité en faveur des personnes mises en cause et contre les personnes plaignantes ou encore l'éparpillement et l'opacité des processus. Nos recommandations s'inscrivent dans la lignée des travaux entrepris par l'administration et visent justement à rebâtir la confiance de toutes et tous dans le processus de plainte, et à garantir un traitement des plaintes humain et juste », a expliqué Maryse Alcindor, porte-parole du comité consultatif externe.

Des actions en continu

Dans les derniers mois, le Service des ressources humaines a travaillé en étroite collaboration avec le comité consultatif externe. La nouvelle prise en charge des enquêtes pour racisme, discrimination et harcèlement par la Commission de la fonction publique de Montréal et la mise en place du guichet unique permettront d'assurer un meilleur accompagnement des personnes plaignantes.

En parallèle, le Service des ressources humaines poursuivra ses efforts pour sensibiliser, former et outiller les intervenantes et les intervenants RH et l'ensemble des gestionnaires afin que le principe de tolérance zéro soit réellement incarné par chacune et chacun et que des mesures concrètes soient prises pour garantir un milieu de travail sain et respectueux pour tout le personnel.

« Notre objectif est de faire en sorte que, dans chaque service, dans chaque arrondissement, les personnes qui subissent du racisme et de la discrimination puissent recevoir tout le soutien et l'accompagnement nécessaires. Les gestionnaires ont l'obligation d'agir et d'assurer à leurs employés un climat de travail sain et sécuritaire et les nouveaux mécanismes annoncés aujourd'hui vont nous permettre d'assurer leur imputabilité et de mieux sanctionner les agresseurs. L'annonce de ces nouvelles mesures n'est pas une finalité en soi, nous nous engageons à continuer d'être vigilants et d'adapter nos processus et façons de faire, tout comme évoluent les phénomènes de discrimination et de racisme. Le message que nous envoyons est clair : à la Ville de Montréal, c'est tolérance zéro face au racisme et à toute forme de discrimination », a souligné Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

Mise sur pied d'un guichet unique

Le guichet unique sera accessible à l'ensemble du personnel de la Ville, par courriel ou par téléphone, pour tout signalement ou plainte en matière de discrimination, de racisme et d'harcèlement dès l'aumtone 2023. Il servira de porte d'entrée pour l'accueil des plaintes et des signalements par des employés formés, adoptant une approche d'écoute et d'empathie. Les équipes auront la responsabilité d'acheminer les plaintes vers la bonne entité selon leurs différentes natures. Tout au long du processus d'enquête, le guichet unique restera une ressource accessible en continue pour accompagner et soutenir l'employé dans sa démarche.

En complément, des mécanismes seront prévus pour assurer un arrimage entre les entités chargées des différentes natures de plaintes et pour mettre en place une reddition de compte de la part des services et des arrondissements sur les mesures prises à la suite des rapports d'enquête.

Politique de respect de la personne

Suivant les recommandations du comité consultatif externe et pour refléter ces changements, des modifications seront apportées à la Politique de respect de la personne de la Ville de Montréal. La nouvelle version de la Politique sera basée sur une approche de tolérance zéro et une responsabilisation de tous les membres de la communauté municipale, afin de rendre très clair que l'inaction dans des situations de discrimination, d'harcèlement ou d'incivilité n'est pas possible à la Ville de Montréal. Afin de respecter les processus démocratiques, le dossier sera soumis pour adoption à l'automne auprès des instances décisionnelles de la Ville.

À propos de Maryse Alcindor et Mohamed Cherif

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]