Lutte contre le racisme et la discrimination - MontréaLisons - regards sur le racisme : des choix de documents pour mieux comprendre les enjeux actuels

MONTRÉAL, le 6 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les Bibliothèques de Montréal lancent MontréaLisons - regards sur le racisme, une campagne de sensibilisation aux enjeux du racisme par la lecture. Du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août, six personnalités montréalaises présenteront en ligne des romans, des essais, des films et de la poésie qui ont changé leur perception des enjeux liés au racisme et à la discrimination ou qui ont eu une influence sur leurs positions.

Les Bibliothèques de Montréal possèdent une vaste sélection d'ouvrages qui abordent la lutte contre le racisme et dont la lecture peut contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du racisme systémique, tout en éveillant la population montréalaise au rôle positif qu'elle peut jouer dans le développement d'une ville plus inclusive.

Les personnalités qui présenteront leurs suggestions de lecture et de films sont :

Madioula Kébé-Kamara, fondatrice de la maison d'édition Diverses Syllabes;

Nakuset, directrice générale du Native Women's Shelter of Montreal ;

; Mohamed Lotfi , journaliste, artiste et réalisateur;

, journaliste, artiste et réalisateur; Elkahna Talbi ( Queen Ka ), artiste de spoken word , comédienne et autrice;

), artiste de , comédienne et autrice; Fo Niemi, directeur du Centre de recherche-action sur les relations raciales;

Rito Joseph , conférencier et guide historique.

« Les Bibliothèques de Montréal sont fières de contribuer à sensibiliser la population montréalaise, de façon positive et créative, à certains enjeux réels liés au racisme. C'est toutes et tous ensemble que nous pourrons faire évoluer notre regard sur la discrimination et l'inclusion, pour ne laisser personne pour compte », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Pour emprunter les œuvres, offertes gratuitement en format numérique ou papier, il suffit de détenir une carte des Bibliothèques de Montréal et de se rendre à l'adresse suivante : https://montreal.ca/articles/montrealisons-regards-sur-le-racisme-14424

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]