Lutte contre la violence faite aux femmes - Lancement des Journées d'action contre la violence faite aux femmes

QUÉBEC, le 25 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière de souligner le lancement des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes.

Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, le Québec se mobilise pour réaffirmer collectivement le caractère inacceptable de la violence fondée sur le sexe et pour réfléchir aux façons de la contrer.

Cette année, le gouvernement du Québec souligne les Journées d'action, notamment en apportant son soutien à quatre organisations qui mettent en œuvre des initiatives de sensibilisation, soit l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape, le Comité 12 jours, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et le Regroupement québécois des CALACS.

Les personnes désirant manifester leur appui à la lutte contre la violence faite aux femmes peuvent le faire en arborant le ruban blanc, symbole de cette lutte, ainsi qu'en participant à l'une des nombreuses activités organisées dans les différentes régions du Québec.

Pour connaître les activités offertes dans votre région, consultez la programmation du Comité 12 jours.

Citation :

« Les femmes demeurent les principales victimes de la violence sexuelle et de la violence conjugale. Les 12 prochains jours seront un moment pour souligner le courage de celles qui ont dénoncé l'auteur de leur agression. Mais surtout, une occasion de continuer de lutter ensemble contre tous les gestes violents commis envers les femmes, parce qu'elles sont des femmes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Pour plus d'informations, consultez la page Journées d'action contre la violence faite aux femmes | Gouvernement du Québec (quebec.ca) .

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

