Lutte contre l'itinérance - Un financement supplémentaire de près d'un million de dollars pour la région du Lac-Saint-Jean

ROBERVAL, QC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, un financement supplémentaire totalisant 999 497 $ est octroyé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS). Cet argent servira à consolider l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par la députée de Roberval, Nancy Guillemette, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce financement annuel permettra d'améliorer les services et de rehausser l'offre d'hébergement d'urgence sur le territoire du CIUSSS. Il vise particulièrement la pérennité des activités des refuges d'urgence de Roberval et d'Alma des réseaux locaux de services (RLS) de Roberval et de Lac-Saint-Jean-Est.

Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carmant, lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions $, s'ajoutant au montant de 4,5 millions $ prévu dans le budget 2023-2024, pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec.

« L'itinérance est une nouvelle réalité dans plusieurs régions, notamment ici au Lac-Saint-Jean. À l'approche de la saison hivernale, cet autre investissement en matière d'itinérance vise à éviter que des personnes se retrouvent à la rue par période de grands froids. Pour la suite, le plan d'action en itinérance est clair; il suffit maintenant de le mettre en place dans toutes les régions afin de renverser la tendance. On doit tous en faire plus et travailler tous ensemble, autant afin d'agir dans l'immédiat, comme aujourd'hui, qu'en prévention de l'itinérance. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ici comme ailleurs, malheureusement, le nombre de personnes en situation d'itinérance est en augmentation. Pour nos communautés, ce financement est une très bonne nouvelle. Il nous permet d'assurer une ressource permanente et adéquate. Je remercie tous les partenaires dans ces efforts. Ce fut un beau travail d'équipe. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval, whip adjointe du gouvernement

« L'investissement que nous annonçons aujourd'hui est un pas immense pour notre circonscription. La somme investie permettra d'offrir à nos citoyens et citoyennes vulnérables un endroit sécuritaire et accueillant où il sera possible de se reposer et de se réchauffer en toute dignité. Je suis fier de la mobilisation du milieu et je remercie mon gouvernement d'avoir soutenu et reconnu le travail de nos partenaires. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Les besoins liés à l'itinérance sont en augmentation dans la région, notamment dans les secteurs de Roberval et Alma, au Lac-Saint-Jean. La pérennisation des activités des refuges d'urgence est une très bonne chose pour la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis très heureuse de ces investissements qui vont nous permettre d'agir rapidement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il est à noter que pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants afin de favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial.





Rappelons que ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), lancé en octobre 2021. Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

Pour plus d'information, consulter le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca)

