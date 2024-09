Lutte contre l'itinérance - Lionel Carmant annonce plus de ressources en itinérance dans plusieurs régions du Québec

RIMOUSKI, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était de passage au Bas-Saint-Laurent, en compagnie de la députée de Rimouski, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, afin d'annoncer un nouvel investissement visant à accroître les services offerts aux personnes en situation d'itinérance dans plusieurs régions du Québec.

Ce réinvestissement, d'une hauteur de 7 621 539 $, servira à développer de nouveaux lieux d'hébergement sécuritaires et de nouveaux services d'accompagnement pour ces personnes en situation de vulnérabilité. De cette somme, un montant de 347 000 $ sera consacré au développement du tout premier service d'hébergement d'urgence à Rimouski.

Comme plusieurs communautés au Québec, la ville de Rimouski connaît une progression du nombre de personnes en situation d'itinérance. Par ce nouvel investissement, le gouvernement bonifie les services au Bas-Saint-Laurent et dans d'autres régions où ces derniers ne sont pas disponibles ou sont difficilement accessibles. Ces services visent à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, de l'hébergement d'urgence jusqu'au logement autonome, les aidant à sortir de la rue et, ultimement, à retrouver stabilité et autonomie.

Rappelons qu'en 2021, le gouvernement a annoncé le tout premier Plan d'action interministériel en itinérance, accompagné de sommes historiques de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements additionnels ont été faits afin de faire face à la crise. Ceux associés au plan d'action totalisent maintenant près de 410 millions $, en hausse de 70 % annuellement, et ce, au bénéfice de toutes les régions du Québec.

Citations :

« La hausse du phénomène de l'itinérance, conséquence directe d'une crise simultanée du logement, des opioïdes et du coût de la vie, en a fait un phénomène qui ne se limite plus à Montréal, mais que l'on vit malheureusement dans toutes les régions du Québec. Il est de notre responsabilité de travailler tous ensemble afin de développer plus de services dans ces régions où il s'agit d'un phénomène assez récent. Nous le faisons partout au Québec et voilà que Rimouski aura désormais son refuge. Cette ressource deviendra une porte d'entrée permettant de tisser des liens de confiance avec les personnes vulnérables de la région afin de les guider vers le rétablissement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce financement est une excellente nouvelle. Il permettra d'offrir des services indispensables aux populations vulnérables de tout le Québec, incluant celle de Rimouski. Comme pour d'autres régions au Québec, l'itinérance est un phénomène assez récent dans notre région. Il est donc important de rendre accessible un endroit où les personnes en situation d'itinérance pourront être hébergées, de jour comme de nuit. Je tiens à souligner la mobilisation et la solidarité des partenaires qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'itinérance est un enjeu de plus en plus présent et visible à Rimouski, comme partout à travers la province. L'annonce d'aujourd'hui me réjouit énormément puisqu'elle vient concrétiser les efforts de tous les partenaires impliqués dans la cellule de crise créée dans les derniers mois pour trouver des solutions durables à cet enjeu complexe. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour ce financement qui permettra la mise en place de ce service d'hébergement d'urgence à haut seuil d'acceptabilité tant attendu. Cette étape franchie s'inscrit en parfaite cohérence avec les actions posées dernièrement sur le territoire rimouskois pour favoriser le vivre-ensemble. Nous continuerons à travailler main dans la main avec les intervenants et intervenantes du milieu pour faire en sorte que cette nouvelle offre de services soit un succès et se développe à son plein potentiel pour le bien-être des personnes vivant en situation d'itinérance. »

Guy Caron, maire de Rimouski

Faits saillants :

Montants octroyés par région :

Montérégie 1 670 196 $ Laurentides 352 904 $ Bas-Saint-Laurent 347 006 $ Capitale-Nationale 1 270 000 $ Mauricie-Centre-du-Québec 1 408 000 $ Estrie 768 630 $ Montréal 1 000 000 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 463 591 $ Laval 341 212 $ Total 7 621 539 $

Notons que ce financement s'inscrit en complément des investissements déjà octroyés dans la région dans le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 (PAII), ainsi que du rehaussement financier en itinérance annoncé lors du budget et de la mise à jour économique 2023-2024.





Le PAII propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

