Lutte contre l'itinérance - Le ministre Carmant en Estrie pour annoncer plus de ressources pour les personnes en situation d'itinérance

GRANBY, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était de passage en Estrie, en compagnie du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, François Bonnardel, ainsi que de la mairesse de Granby, Julie Bourdon, afin d'annoncer un nouvel investissement de 768 630 $ visant à augmenter les services offerts aux personnes en situation d'itinérance à Granby.

Cet investissement permettra la mise en place d'une halte-répit à haut seuil de tolérance, portée par le Partage Notre-Dame, ouverte la nuit et la fin de semaine. Une ressource à haut seuil de tolérance signifie que l'organisme accueillera aussi les gens intoxiqués ou plus marginalisés. De son côté, le Centre de femmes Entr'Elles développera une halte-répit de fin de semaine pour les femmes en situation d'itinérance.

Comme plusieurs communautés au Québec, la région de l'Estrie connaît une progression du nombre de personnes en situation d'itinérance. Ces nouveaux services visent donc à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, de l'hébergement d'urgence jusqu'au logement autonome, les aidant à sortir de la rue et, ultimement, à retrouver stabilité et autonomie.

Rappelons qu'en 2021, le gouvernement a annoncé le tout premier plan d'action global en matière d'itinérance, accompagné de sommes historiques de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements additionnels ont été faits afin de faire face à la crise. Ceux associés au plan d'action totalisent maintenant près de 410 millions $, en hausse de 70 % annuellement, et ce, au bénéfice de toutes les régions du Québec.

Citations :

« La situation en matière d'itinérance s'est complexifiée dans les dernières années, au Québec comme partout en Amérique du Nord. C'est pourquoi nous avons déployé, et continuerons de le faire, des ressources pour soutenir les personnes en situation d'itinérance partout au Québec, comme aujourd'hui, à Granby. Je tiens à souligner le leadership de la mairesse Julie Bourdon et de son équipe, qui nous ont rapidement présenté un plan de match complet, démontrant une solide compréhension des enjeux et une vision claire pour aider les plus vulnérables. Ce plan est aligné avec le nôtre et les services que l'on met en place partout; des services d'urgence jusqu'au logement, afin d'offrir un parcours de services qui permet de sortir les gens de la rue pour de bon. Je tiens à remercier la Ville et tous les partenaires avec qui nous faisons équipe dans ce projet. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les enjeux liés à l'itinérance sont bel et bien présents dans la région de l'Estrie. Je me réjouis que le ministre Carmant agisse pour bonifier les services en place. Un tel ajout de financement aura un effet positif réel en venant aider ces deux organismes bien implantés au cœur de Granby à offrir un meilleur accompagnement aux personnes vulnérables de la communauté, et je m'en réjouis grandement. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La lutte contre l'itinérance est un défi collectif qui touche directement notre communauté et pour lequel nous avons déjà mis en place plusieurs mesures. Grâce à cet investissement, nous pourrons offrir davantage de soutien aux personnes les plus vulnérables de Granby, en leur donnant accès à des ressources additionnelles portées par des organismes bien ancrés dans notre ville. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour ce financement qui permet un pas de plus vers une société plus juste et plus inclusive. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

« Nous voyons l'investissement fait par le gouvernement pour la mise en place d'une halte-répit comme un appui essentiel et une reconnaissance des services que nous offrons déjà à Granby. Le gouvernement s'implique avec nous afin que nous puissions offrir davantage de services aux citoyens les plus démunis et les plus marginalisés de Granby. Avec ce nouveau lieu, nous pourrons offrir, en toute saison, une solution de rechange bienveillante et sécuritaire à la rue : La Halte du Partage. »

Chantal Descoteaux, directrice du Partage Notre-Dame

« Je salue le financement du gouvernement, ce qui est pour nous une reconnaissance du travail accompli dans notre communauté. L'itinérance vécue par les femmes a un visage différent qui nécessite une intervention ajustée à la condition féminine. »

Sophia Cotton, directrice du Centre de femmes Entr'Elles

Faits saillants :

Notons que ce financement est complémentaire aux investissements déjà octroyés dans la région dans le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 (PAII), ainsi qu'au rehaussement financier en itinérance annoncé lors du budget et de la mise à jour économique 2023-2024.

Le PAII propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

