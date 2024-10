Lutte contre l'itinérance - Le ministre Carmant à Trois-Rivières pour annoncer de nouveaux services visant à mieux soutenir les personnes vulnérables

TROIS-RIVIÈRES, QC , le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, la députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, ainsi que le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, étaient rassemblés pour annoncer un financement supplémentaire de plus de 1,3 million $ pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance de la Mauricie.

Comme plusieurs communautés au Québec, la région de la Mauricie connaît une progression du nombre de personnes en situation d'itinérance. Par ces nouveaux investissements, le gouvernement bonifie les services qui visent à accompagner cette clientèle vulnérable, de l'hébergement d'urgence jusqu'au logement autonome, les aidant à sortir de la rue et, ultimement, à retrouver stabilité et autonomie.

Hébergement d'urgence, de transition et accompagnement au logement

Du total, environ 780 000 $ serviront à développer de nouvelles places d'hébergement sécuritaires et de nouveaux services d'accompagnement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Les trois projets soutenus en Mauricie sont ceux du Centre Le Havre à Trois-Rivières, du Réseau d'habitation communautaire de la Mauricie et du Centre Roland-Bertrand à Shawinigan.

Centre Le Havre (Trois-Rivières) 222 058 $ Réseau d'habitation communautaire de la Mauricie 131 500 $ Centre Roland-Bertrand (Shawinigan) 425 564 $

Halte-chaleur et Halte-douceur

De plus, un investissement de 567 993 $ servira à soutenir deux organismes de la région de Trois-Rivières, soit Point de rue, au centre-ville, pour son projet de halte-douceur, et le Centre Le Havre, pour son projet de halte-chaleur dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine. Ces projets permettront de répondre aux besoins de 65 personnes simultanément.

Les deux projets de halte s'ajoutent aux mesures hivernales déployées sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, dont une halte-chaleur à Drummondville et une augmentation des heures d'ouverture de différents organismes en itinérance.

Rappelons qu'en 2021, le gouvernement a annoncé le tout premier Plan d'action interministériel en itinérance, accompagné de sommes historiques de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements additionnels ont été faits afin de faire face à la crise. Les investissements associés au Plan d'action totalisent maintenant près de 410 millions $, en hausse de 70 % annuellement, et ce, au bénéfice de toutes les régions du Québec.

Citations :

« La hausse du phénomène de l'itinérance en a fait un phénomène qui ne se limite plus qu'à Montréal, mais que l'on vit malheureusement dans toutes les régions du Québec. Il est de notre responsabilité de travailler tous ensemble afin de développer plus de services dans ces régions où il s'agit d'un phénomène plutôt récent. Les besoins sont réels en Mauricie et je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui ces précieuses ressources additionnelles. Elles deviendront des portes d'entrée permettant de tisser des liens de confiance avec les personnes vulnérables de la région, les aidant à sortir de la rue et à retrouver leur autonomie. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je remercie M. Carmant et ses équipes d'être à l'écoute de nos besoins et de trouver des solutions rapides et bien adaptées aux enjeux de la Mauricie. Je veux souligner notamment l'engagement et la créativité du Havre et de Point de rue qui mettent en place des initiatives pour que les personnes en situation d'itinérance puissent passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Nos organismes œuvrant en itinérance viennent en aide à de nombreuses personnes chaque année, alors un tel ajout de financement aura un effet positif concret sur leur vie, et je m'en réjouis. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je me réjouis de cette annonce qui confirme l'importance de se mobiliser collectivement pour aider les personnes vulnérables vivant en situation d'itinérance. Je remercie tout particulièrement le Centre Le Havre qui va déployer son initiative de halte-chaleur du côté de Cap-de-la-Madeleine et permettra ainsi d'offrir davantage de places sécuritaires pour abriter ces personnes au cours de la période froide qui s'en vient. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Grâce à ce soutien financier de plus de 425 000 $, le Centre Roland-Bertrand pourra ajouter huit places de refuge à Shawinigan et engager plus d'intervenants et intervenantes en maison de chambre pour accompagner les locataires dans leur organisation quotidienne. Encore une fois, nous démontrons concrètement notre écoute pour répondre aux besoins sur le terrain. Les personnes en situation d'itinérance sont particulièrement vulnérables et ces ressources supplémentaires feront une différence dans notre milieu. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Ce que l'on vit chez nous, c'est une réelle crise humanitaire. Et malheureusement, ce n'est pas unique à Trois-Rivières. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit d'un travail de collaboration. On doit absolument œuvrer tous ensemble pour développer plus de services adaptés, car les besoins se complexifient. C'est avec une immense reconnaissance que je tiens à remercier tous les partenaires qui ont agi avec nous, permettant à nos organismes d'aider les plus vulnérables. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Faits saillants :

En 2021, le gouvernement a annoncé le tout premier plan d'action global en matière d'itinérance, accompagné de sommes historiques de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements additionnels ont été faits afin de faire face à la crise. Ceux associés au plan d'action totalisent maintenant près de 410 millions $, en hausse de 70 % annuellement, et ce, au bénéfice de toutes les régions du Québec.

Le financement de 780 000 $ s'inscrit dans le cadre d'un montant national de 7 millions $ annoncé en septembre dernier et qui découle du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 (PAII).

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146