La nouvelle maison des aînés et alternative de Maniwaki accueille ses premiers résidents

MANIWAKI, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ainsi que le député de Gatineau, Robert Bussière ont procédé aujourd'hui, à l'inauguration de la maison des aînés et alternative (MDA MA) de Maniwaki.

La MDA MA de Maniwaki a été conçue pour recréer un environnement qui s'apparente davantage à un domicile en offrant aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine. Ouvert sur la communauté, ce nouveau type de milieu de vie favorise les contacts humains et un mode de vie plus actif, notamment grâce à des aménagements intérieurs et extérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches aidants.

Un soin particulier a été apporté à la conception des espaces afin de mieux intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes. Ces aménagements renforcent les possibilités d'interactions et facilitent la participation des proches aidants, tout en soutenant la continuité des liens qui sont essentiels au bien-être des personnes hébergées.

Située au 321, boulevard Desjardins, à Maniwaki, cette nouvelle MDA MA regroupe 100 places pour la population de la région, dont 88 pour les personnes aînées et 12 autres pour les adultes ayant des besoins particuliers.

L'installation est constituée de 8 maisonnées de 12 ou 13 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. Une de ces maisonnées de 12 places est réservée à la clientèle autochtone : l'aménagement y est fait selon leurs besoins et le respect de leur culture.

Citations :

La MDA MA de Maniwaki, c'est un très bel exemple de ce que nous avions en tête lorsque nous avons repensé nos modèles d'hébergement. Je suis fière de voir un engagement phare de notre gouvernement et cette vision se concrétiser ici, pour la communauté. Ce milieu de vie reflète pleinement notre volonté d'offrir aux personnes hébergées et à leurs proches un environnement plus adapté, convivial et respectueux de leurs besoins.

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est un immense bonheur pour moi de participer à l'inauguration de la maison des aînés et alternative de Maniwaki aujourd'hui. Depuis plus d'une décennie, ce projet était attendu. Nos efforts et mes suivis constants, tout au long du projet, nous permettent maintenant d'offrir un environnement stimulant, épanouissant, sécuritaire et de qualité à nos personnes aînées de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. On ne peut que se réjouir de cette ouverture. »

Robert Buissière, député de Gatineau

« Ce projet est le fruit de notre engagement à appliquer les principes de sécurisation culturelle prévus par la Loi-32, afin de créer un environnement respectueux des identités et des traditions. Les nouvelles installations incluent notamment une maisonnée conçue avec et pour la clientèle issue des diverses communautés autochtones de la région. Nous pouvons nous réjouir de la réalisation de ce projet tant attendu. Je remercie les équipes qui y ont contribué et qui ont travaillé ensemble pour offrir un milieu de vie adapté et convivial aux personnes hébergées. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Cette maison des aînés et alternative est une réalisation importante pour Maniwaki et pour toute la région de l'Outaouais. Elle incarne notre volonté d'offrir aux personnes aînées et aux adultes ayant des besoins particuliers un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et adapté à leur réalité. Je suis fier que notre gouvernement contribue à améliorer concrètement la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Ce projet fait partie des CHSLD vétustes qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Les CHSLD vétustes seront graduellement reconstruits en maisons des aînés afin d'y améliorer la fonctionnalité, la sécurité, le confort, l'ambiance, la prévention, de même que le contrôle des infections. Cela permettra également d'offrir aux actuels et futurs résidents et résidentes des milieux de vie mieux adaptés à leurs besoins, se rapprochant le plus possible de la vie à la maison.

La MDA MA remplace le CHSLD Père-Guinard. Elle offrira 31 places de plus qu'auparavant.

La MDA MA a accueilli ses premiers résidents et résidentes le 22 octobre dernier.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

