Lutte à la pauvreté - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance un appel à la mobilisation

QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - En réaction au budget du Québec, mais aussi en vue du prochain plan de lutte contre la pauvreté attendu en 2024, le Collectif lance un appel à la mobilisation. Différentes actions sont prévues dans les prochains jours et les prochaines semaines pour pousser le gouvernement à changer de cap en matière de lutte à la pauvreté. Cette mobilisation printanière culminera avec une manifestation nationale à Québec le 23 mai.

La pièce manquante du budget

« Il manquait une pièce centrale au budget déposé le 21 mars : la lutte à la pauvreté, rappelle le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Pour le Collectif, il s'agit d'une preuve supplémentaire de la totale indifférence du gouvernement du Québec à l'égard des personnes en situation de pauvreté. Cette fois-ci, il a poussé le bouchon un peu plus en accordant des baisses d'impôt qui profitent principalement aux plus riches. Rappelons que le tiers des Québécoises et des Québécois ont des revenus trop peu élevés pour payer de l'impôt et ne profiteront donc nullement de cette mesure. Au contraire, toutes ces personnes - les plus pauvres! - sont doublement perdantes vu que ces milliards $ auraient justement pu servir à leur donner un coup de pouce financier, ne serait-ce que pour arriver à manger à leur faim. Cet argent aurait aussi pu servir à freiner la détérioration de nos services publics, qui sont censés constituer un rempart contre la pauvreté mais dont la qualité et l'accessibilité sont plus menacées que jamais. »

Un changement de cap nécessaire et urgent

« Un changement de cap est nécessaire, souligne Serge Petitclerc. Il serait indécent que le gouvernement continue ainsi de favoriser l'accroissement des inégalités entre les riches et les pauvres ou de tout simplement ignorer les personnes en situation de pauvreté. Et ce changement de cap est urgent, car le gouvernement doit voir à l'élaboration d'un nouveau plan d'action en matière de lutte contre la pauvreté, qui est attendu pour 2024. Souvenons-nous qu'il est tenu, en vertu de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de proposer des mesures permettant de "tendre vers un Québec sans pauvreté". Les trois premiers plans d'action gouvernementaux n'ont pratiquement rien donné à cet égard et l'attitude du gouvernement actuel nous laisse craindre le pire pour le prochain. »

Une mobilisation printanière

Dans les prochaines semaines, partout au Québec, le Collectif pour un Québec sans pauvreté va interpeller les membres du gouvernement et se mobiliser pour réagir au budget et pour revendiquer un 4e plan de lutte contre la pauvreté ambitieux.

Des actions régionales sont prévues du 27 au 31 mars. Par exemple, des groupes membres du Collectif iront rendre visite à leurs député.es locaux pour leur faire part de leurs insatisfactions tandis que d'autres feront connaître leurs revendications en faisant de l'affichage dans leur milieu.

La principale mobilisation aura lieu le 23 mai à l'occasion d'une manifestation sur la colline Parlementaire. Toute la population est invitée à venir y exprimer son désaccord avec les orientations du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et exiger un changement de cap, pour que le prochain plan d'action gouvernemental ne vise rien de moins que l'élimination de la pauvreté au Québec. Plus de détails dans l'événement Facebook « Manifestation nationale pour un Québec sans pauvreté ».

Plus d'information sur la campagne du Collectif en vue du 4e plan de lutte contre la pauvreté: pauvrete.qc.ca/campagne-pag-2023/

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Renseignements: Patrice Lemieux Breton, 418 930-5969, [email protected]