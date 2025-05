Crise de l'abordabilité du logement - Le Collectif se joint à la Grande manifestation régionale pour le financement du logement social

QUÉBEC, le 24 mai 2025 /CNW/ - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté appuie la grande manifestation régionale organisée aujourd'hui à Québec par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et des groupes locaux. Le Collectif dénonce avec force l'absence de mesures structurantes en matière de logement social dans le dernier budget du gouvernement du Québec. Face à une crise du logement qui s'aggrave, le manque de financement pour la réalisation de nouveaux logements sociaux constitue un recul majeur pour le droit au logement des ménages à faible revenu.

Une crise qui s'enracine dans l'inaction

Depuis plusieurs années, les loyers augmentent de manière fulgurante, le taux d'inoccupation reste historiquement bas et l'itinérance s'étend dans toutes les régions du Québec. Pour de nombreux ménages, se loger est devenu un fardeau insoutenable. Plusieurs doivent s'imposer de pénibles privations (nourriture, médicaments, déplacements…) pour seulement être en mesure de payer leur loyer.

« Il est aujourd'hui impossible de prétendre lutter contre la pauvreté sans s'attaquer à la question du logement. Ce que nous constatons à cet égard, c'est un désengagement inquiétant de l'État. Pendant que les plus pauvres peinent à garder un toit au-dessus de leur tête, le gouvernement fait le choix de ne pas investir dans la construction de nouveaux logements sociaux », déplore Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif.

Absence totale de financement pour de nouveaux logements sociaux

Le dernier budget du Québec ne contient aucun investissement pour de nouveaux logements sociaux et communautaires, le gouvernement mettant tous ses œufs dans le panier des partenariats privés. Or, avec ces partenariats, un loyer peut être qualifié d'« abordable » et tout de même atteindre jusqu'à 150 % du prix marché.

« Miser sur le marché privé pour résoudre la crise de l'abordabilité, c'est tourner le dos aux réalités vécues par des milliers de ménages à faible revenu. Ce n'est pas une solution durable. Ce n'est même pas une solution tout court », affirme M. Petitclerc.

Le logement social : un outil éprouvé, ignoré par Québec

Les bienfaits du logement social ne sont plus à démontrer. En plus de garantir un prix réellement abordable, il offre une stabilité résidentielle, favorise la participation des locataires, génère des retombées économiques locales et contribue à l'inclusion sociale.

Malgré ces nombreux avantages, le logement social représente à peine 11 % du parc locatif au Québec. Pendant ce temps, plus de 10 000 projets portés par des groupes communautaires ancrés dans leur milieu attendent le feu vert pour être mis en chantier.

Une mobilisation nécessaire pour une réponse à la hauteur

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté appuie donc les revendications du FRAPRU, soit :

Le financement de 10 000 nouveaux logements sociaux par année

Des programmes publics, transparents, stables et à but non lucratif

Une stratégie ambitieuse arrimée aux besoins des communautés

« Le logement social est un levier de justice sociale. Il est urgent de le remettre au cœur des politiques publiques », conclut Serge Petitclerc.

Grande manifestation régionale

Samedi 24 mai 2025, à 13 h

Départ : Place de l'Université-du-Québec (coin Charest Est et de la Couronne, à Québec)

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Personne-ressource pour les médias : Rozenn Potin, Responsable des communications, Collectif pour un Québec sans pauvreté, 418 930-5969, [email protected]