Lutte à l'itinérance : Longueuil se dote d'un Cadre de référence et d'un Plan d'action 2024-2026 pour agir en amont sur le terrain avec ses partenaires

LONGUEUIL, QC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Dans la poursuite de son engagement envers la lutte à l'itinérance, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a présenté aujourd'hui le Cadre de référence municipal ainsi que le Plan d'action de lutte à l'itinérance 2024-2026 de la Ville de Longueuil, une feuille de route qui permettra à cette dernière d'agir sur les enjeux urgents et en amont de l'itinérance, en complémentarité avec ses partenaires communautaires et institutionnels, dans les limites de ses compétences municipales.

« Les crises conjuguées de l'habitation, de la santé mentale et des surdoses exacerbent actuellement le phénomène de l'itinérance au Québec. Plusieurs villes doivent composer avec cette conjoncture et Longueuil n'échappe malheureusement pas à cette réalité. La Ville de Longueuil est néanmoins déterminée à faire partie de la solution », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Dans l'optique de poursuivre son rôle de leader, de partenaire, de collaboratrice et d'ambassadrice en matière d'itinérance, la Ville se dote aujourd'hui d'un Cadre de référence permettant d'énoncer une vision, des principes directeurs pour identifier les meilleures pratiques et orienter ses actions, ainsi que des axes d'intervention misant sur le logement, la responsabilisation, la cohabitation sociale et l'action collective. Cette démarche est une première pour Longueuil, illustrant l'engagement de la Ville à établir des solutions structurées et durables face à l'itinérance.

La coordination du Cadre de référence et du Plan d'action sera réalisée par la Direction de la culture, du loisir et du développement social (DCLDS) afin d'assurer le suivi des axes d'intervention du présent plan, de même que la mise en œuvre des actions qui en découlent, et ce, par les différents services et directions de la Ville.

Une démarche concertée pour la prévention et la lutte à l'itinérance

Le Cadre de référence et le Plan d'action municipal de lutte à l'itinérance 2024-2026 sont les fruits d'une démarche concertée amorcée en 2022. Divers collaborateurs, dont une trentaine d'intervenantes et intervenants, une vingtaine de partenaires du milieu, deux chercheuses et des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance, ont été appelés à participer à la démarche.

« Je salue et remercie nos équipes qui ont accompli, au cours des derniers mois, un vaste travail visant à mieux comprendre les enjeux complexes liés à l'itinérance et qui nous ont permis d'élaborer notre Plan d'action 2024-2026, de même que l'ensemble des partenaires qui y ont activement contribué. Les défis en matière d'itinérance continueront de nous mobiliser dans les prochaines années et ces derniers figurent au sommet de nos priorités en tant qu'équipe. Heureusement, le Plan présenté aujourd'hui se veut une feuille de route ambitieuse à la hauteur des besoins des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance. J'ai confiance qu'avec les recommandations proposées, nous pourrons, en collaboration avec nos différents partenaires et les autres ordres de gouvernement, poursuivre le travail et agir de façon proactive, non seulement pour lutter contre l'itinérance, mais également contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de façon à mieux prévenir le phénomène », a ajouté la mairesse.

Rappelons également qu'en décembre dernier, Longueuil a dévoilé sa nouvelle Stratégie d'habitation. Celle-ci vise notamment l'atteinte d'un seuil de 20 % de logements locatifs à but non lucratif et prévoit un accompagnement minutieux des projets de logement social sur le territoire. L'actuel Cadre de référence municipal et son Plan d'action sont des outils qui viendront agir en complémentarité avec la Stratégie d'habitation de Longueuil dans la lutte à l'itinérance.

Pour plus d'information sur le Cadre de référence et le Plan d'action de lutte à l'itinérance 2024-2026, consultez la page longueuil.quebec/fr/lutte-litinerance.

