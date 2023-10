Lutte à l'inflation - La hausse des taux d'intérêt a ses limites !

OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement doit intervenir plus directement afin de lutter contre l'inflation. Tout miser sur la politique traditionnelle de la Banque du Canada serait une grave erreur. Telle est la mise en garde de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui craint de voir le pays sombrer dans une forte récession, comme au début des années 1990. De passage à Ottawa lors des consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances, le trésorier de la CSN, Yvan Duceppe, a présenté dix recommandations au gouvernement fédéral.

La CSN invite notamment le gouvernement à diminuer, voire abolir, le prix des services gouvernementaux, à augmenter les transferts financiers aux ménages à faible revenu et à agir pour mieux contrôler les prix en matière de logement, entre autres.

« La hausse des taux d'intérêt est loin d'être le seul moyen pour lutter efficacement contre l'inflation, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. L'impact de la politique traditionnelle de la Banque du Canada fait qu'on assiste à un transfert de richesse des personnes endettées vers celles qui détiennent des actifs financiers. La cible de l'inflation à 2 % doit-elle être visée à tout prix, quitte à nous plonger en récession ? Nous ne croyons pas. Le gouvernement a des responsabilités et surtout, il a des leviers pour mieux protéger le pouvoir d'achat des Canadiennes et des Canadiens. »

Assurance-emploi

La CSN déplore l'immobilisme du gouvernement canadien dans le dossier de l'assurance-emploi. Le gouvernement n'a toujours pas honoré son engagement de réformer et de bonifier le régime. Celui-ci ne répond plus depuis longtemps aux besoins des travailleuses et des travailleurs. Des milliers de personnes, notamment dans les industries saisonnières, vont dans les prochains mois se retrouver sans revenu et sans emploi, une situation catastrophique dans certaines régions!

La centrale syndicale réitère aussi son appui à la mise en place d'un régime public et universel d'assurance-médicaments afin de favoriser l'accès pour toutes et tous et de mieux limiter les dépenses totales.

Immigration

La CSN milite pour une révision du programme des travailleurs étrangers temporaires qui leur permettrait de changer d'employeur. Il faut par ailleurs mettre fin à la discrimination envers des candidates et candidats provenant d'Afrique francophone au programme des étudiants internationaux.

Économie verte

La CSN estime que le gouvernement canadien, à l'instar d'autres pays tels les États-Unis, devrait définir lui-même les priorités dans le secteur des technologies propres, plutôt que d'en laisse le soin aux entreprises privées. De plus, la CSN invite le gouvernement à cesser de soutenir l'industrie des hydrocarbures et à bonifier le financement du transport en commun, en collaboration avec les gouvernements provinciaux.

Fiscalité

Enfin, la CSN est membre du collectif Échec aux paradis fiscaux. À ce titre, elle fait valoir deux mesures précises, soit une imposition adéquate des entreprises multinationales, ainsi que la mise en place d'un registre permettant de divulguer le nom d'individus en position de contrôle effectif d'une compagnie, d'une fondation ou d'une fiducie ou d'individus qui en détiennent 10 % des parts.

Le mémoire complet de la CSN peut être consulté au www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=12173416.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l'ensemble du territoire canadien.

SOURCE CSN

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Service des communications CSN, 514 605-0757 ou [email protected]