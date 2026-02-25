LUSQ LANCE LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE DES USAGERS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, LE 18 MARS 2026

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) annonce la tenue de la première édition de la Journée nationale des usagers de la santé du Québec (JNUSQ), le mercredi 18 mars 2026. Cette journée de mobilisation, qui sera désormais organisée chaque année le troisième mercredi de mars, vise à promouvoir l'amélioration de l'accès, la qualité des services et l'ouverture réelle aux usagers, en leur donnant la parole à tous, eux qui vivent le réseau au quotidien.

Pour cette édition 2026, la JNUSQ mettra en lumière trois enjeux qui touchent directement l'expérience des usagers : l'accès aux services, la santé mentale et la dignité, ainsi que les soins à domicile et la proximité humaine. Des contenus vidéo et des publications écrites seront diffusés pour alimenter la réflexion et encourager des gestes concrets de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires du réseau.

Invitation à participer aux prix de la JNUSQ

Au cœur de la JNUSQ, trois prix symboliques seront décernés afin de mettre en lumière les bons et les moins bons coups du réseau :

le Coup de cœur (initiative exemplaire),

le Cœur d'Or du Réseau (engagement bénévole inspirant), et

la Pilule Amère (signal d'alarme).

Tous sont invités à soumettre leurs propositions, ou à obtenir plus de précisions, d'ici le 4 mars 2026 à l'adresse suivante : [email protected] .

Les lauréats des Prix de la JNUSQ seront dévoilés le 18 mars 2026 dans un communiqué distinct consacré aux gagnants.

« La Journée est une occasion simple et forte : regarder le réseau à hauteur d'usagers, reconnaître les bons gestes, nommer ce qui doit changer et rappeler que l'accès, la dignité, la qualité et la proximité doivent guider nos choix collectifs, à tous les jours », déclare M. Pierre Blain, directeur général de LUSQ.

À propos de LUSQ

Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) est un mouvement citoyen dédié à la défense des droits de tous les usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Sa mission, déterminée par ses membres, est de garantir que la voix des usagers soit entendue et prise en compte dans les décisions qui les concernent. L'organisation est autonome, ce qui garantit sa liberté d'intervention.

