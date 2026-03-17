LUSQ DÉVOILE LES PRIX DE LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE DES USAGERS DE LA SANTÉ DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - L'occasion de la première édition de la Journée nationale des usagers de la santé du Québec (JNUSQ), Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) dévoile les trois prix symboliques décernés afin de mettre en lumière les bons et les moins bons coups du réseau québécois de la santé et des services sociaux.

« La Journée est une occasion simple et forte : regarder le réseau à hauteur d'usagers, reconnaître les bons gestes, nommer ce qui doit changer et rappeler que l'accès, la dignité, la qualité et la proximité doivent guider nos choix collectifs, à tous les jours », rappelle M. Pierre Blain, directeur général de LUSQ.

PRIX CŒUR D'OR : MAISON MICHEL-SARRAZIN

Le Prix Cœur d'or est remis à l'ensemble des bénévoles du réseau de la santé. Une remise symbolique sera faite aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin, une maison de soins palliatifs pour des personnes en fin de vie, située dans la région de Québec.

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux tant dans les centres hospitaliers que dans les CHSLD. Ils en sont le cœur. Ils accueillent, dirigent, procurent des loisirs et ils le font avec le sourire, ce qui rend plus humain un système qui parfois ne l'est pas assez.

PRIX COUP DE CŒUR : ÉMILIA

Le Prix Coup de cœur est remis à Lime Santé pour sa plateforme Émilia. Cette application mobile permet aux patients de capter fidèlement les explications de leur professionnel de la santé, dans un langage adapté, pour réduire les oublis et maximiser l'adhésion aux soins.

Émilia génère un résumé clair et simplifié de chaque rencontre, avec l'aide de l'intelligence artificielle, traduisant les termes médicaux complexes pour en faciliter la compréhension.

PRIX PILULE AMÈRE : CHRISTIAN DUBÉ

Le Prix Pilule amère est décerné à M. Christian Dubé pour l'ensemble de son œuvre du dernier mandat législatif. Le projet de loi no 15 a réduit considérablement la voix citoyenne à l'intérieur du réseau de la santé. Le projet de loi no 2 a soulevé un tel tollé que le ministre a dû démissionner. Ces actions entachent un bilan qui aurait pu être positif.

La Journée nationale des usagers de la santé du Québec est organisée à chaque année au troisième mercredi du mois de mars. Elle vise à promouvoir l'amélioration de l'accès, la qualité des services et l'ouverture réelle aux usagers, en leur donnant la parole à tous, eux qui vivent le réseau au quotidien.

À propos de LUSQ

Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) est un mouvement citoyen dédié à la défense des droits de tous les usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Sa mission, déterminée par ses membres, est de garantir que la voix des usagers soit entendue et prise en compte dans les décisions qui les concernent. L'organisation est autonome, ce qui garantit sa liberté d'intervention.

SOURCE Les Usagers de la Santé du Québec

Source : Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ), https://usagerssante.ca; Renseignements : 581 996-5344, [email protected]