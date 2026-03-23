Lumières sur la réalité de la profession de paramédic

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Les syndicats représentant les paramédics de Montréal, Laval et de la Montérégie dévoilent aujourd'hui une vidéo inédite dans laquelle une quarantaine de paramédics témoignent de leur réalité à l'occasion d'une conversation animée par l'humoriste P-A Méthot.

La vidéo pourra être vue par l'entremise des réseaux sociaux. Elle est également disponible en intégralité sur le compte Youtube de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN au : https://www.youtube.com/watch?v=SGX_W6LrWck

Les 3300 paramédics membres de syndicats CSN sont sans convention collective depuis le 31 mars 2023. En négociation, ils se butent à l'intransigeance du gouvernement qui a refusé jusqu'à maintenant toute discussion sur leurs priorités, notamment en ce qui a trait à l'établissement d'un juste salaire pour la profession de paramédic. Rappelons que les salaires non concurrentiels font en sorte que les paramédics quittent massivement le secteur après seulement quelques années.

« C'est clair, pour le gouvernement, les paramédics, nous ne sommes qu'une colonne de dépenses, déplore le président du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie-CSN, Gaétan Dutil. Cette vidéo s'adresse d'abord et avant tout à l'ensemble de la population qui ne connaît pas toujours bien notre profession. Elle ignore souvent tout des obstacles institutionnels et administratifs que nous rencontrons au quotidien dans notre travail. Le secteur préhospitalier est mal en point. Il a besoin de soins d'urgence. Si le gouvernement choisit de fermer les yeux sur notre réalité, nous croyons que la population doit être informée des conséquences que cela entraîne ».

C'est le président du Syndicat du préhospitalier-CSN (Urgences-Santé), Claude Lamarche qui a initié les premiers contacts avec P-A Méthot. « Il n'a pas hésité une seconde. Côtoyant lui-même de nombreux paramédics dans son entourage, il était déjà très sensible à notre réalité. Mais après quatre heures d'échange avec les paramédics, il nous a confié en avoir appris beaucoup ! Pour une majorité de Québécoises et de Québécois, leur seul contact avec les paramédics se déroule dans des circonstances très souvent dramatiques ; la plupart ignorent complètement ce qui se passe entre deux appels d'urgence. Nous entendons inviter tous les députés du Québec à visionner cette vidéo au cours des prochaines semaines, car ils détiennent dans leurs mains les clés d'une amélioration plus que nécessaire ».

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]