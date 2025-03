L'expansion de FoLix au Canada marque une étape importante pour les patients et les fournisseurs, en augmentant l'accès au premier et seul laser fractionnel homologué par la FDA pour la perte de cheveux, maintenant également autorisé par Santé Canada

FoLix a été désigné comme le meilleur traitement laser pour la perte de cheveux lors de la 15e édition annuelle des prix Beauty de NewBeauty

YOKNE'AM ILLIT, Israël, 28 mars 2025 /CNW/ - Lumenis Be. Ltd., une entreprise de premier plan spécialisée dans les appareils médicaux à base d'énergie, est fière d'annoncer l'expansion au Canada de FoLixmc, le premier et le seul laser fractionnel homologué par la FDA pour la perte de cheveux. Après son succès aux États-Unis depuis ses débuts en juin 2024, Lumenis marque une étape importante dans son expansion internationale avec le lancement de FoLix sur le marché canadien pour aider les hommes et les femmes à donner le meilleur d'eux-mêmes en offrant une solution efficace et sécuritaire de perte de cheveux. Plus tôt cette semaine, FoLix a été nommé le « meilleur traitement laser pour la perte de cheveux » sur la liste des prix Beauty Awards 2025 de NewBeauty, soulignant l'efficacité du traitement alimentée par son approche révolutionnaire.

La nouvelle technologie de FoLix exploite le laser fractionnel non flagrant (NAFL) et la technologie exclusive conçue pour les cheveux au cuir chevelu afin de stimuler les follicules capillaires. FoLix fournit des impulsions laser précises qui tirent parti des processus de guérison naturels du corps pour stimuler les follicules capillaires, améliorer le flux sanguin et promouvoir la régénération des tissus. FoLix peut produire des résultats en seulement quatre à six séances mensuelles sans produits chimiques, aiguilles, anesthésie, chirurgie ou temps d'arrêt. L'élargissement de la disponibilité de FoLix est une étape importante dans l'amélioration des soins aux patients, car plus de 85 % des hommes et 50 % des femmes 1 subissent une forme quelconque de perte de cheveux au cours de leur vie, ce qui peut avoir une incidence profonde sur leur estime de soi et leur qualité de vie globale.

« Avec FoLix, nous ne faisons pas qu'offrir un traitement : nous donnons aux gens les moyens de reprendre confiance en eux et de se sentir comme eux-mêmes », a déclaré Tzipi Ozer-Armon, chef de la direction de Lumenis. « L'expansion aujourd'hui au Canada marque une étape cruciale dans notre mission de transformer l'espace de la perte de cheveux avec une solution qui est soutenue par la science, sécuritaire et éprouvée cliniquement. Cet élan, renforcé par notre prix NewBeauty, renforce notre engagement à accélérer l'accès à FoLix dans le monde entier. »

Les 15e Annual Beauty Awards de NewBeauty récompensent les meilleurs produits et traitements de beauté, mettant en valeur des solutions technologiques primées et de pointe, présentées par les experts en esthétique de NewBeauty. Le fait d'être récompensé par un prix aussi prestigieux souligne les avantages de l'approche révolutionnaire de FoLix et démontre le dévouement de Lumenis à développer de nouveaux appareils à base d'énergie pour répondre à certaines des préoccupations les plus pressantes en matière d'esthétique.

La capacité de FoLix à s'intégrer facilement à un large éventail d'offres préexistantes de groupes de pratique démontre comment le traitement a connu une expansion aussi rapide sur divers marchés internationaux au cours de la première année suivant son lancement. Compte tenu de l'intérêt croissant des patients pour les solutions non chirurgicales avec un minimum d'inconfort qui s'intègre facilement à leur mode de vie, FoLix se distingue comme le choix de premier plan pour le traitement de la perte de cheveux.

Pour en savoir plus sur FoLix, visitez Lumenis.com/FoLix

À propos de Lumenis

Lumenis est un chef de file mondial sur les marchés de l'esthétique médicale et des soins oculaires et un expert de renommée mondiale dans le développement et la commercialisation de technologies énergétiques novatrices, y compris le laser, la lumière pulsée intense (IPL) et la radiofréquence (RF). Depuis plus de 50 ans, les produits révolutionnaires de Lumenis redéfinissent les traitements médicaux et établissent des normes technologiques et cliniques exceptionnelles, révolutionnant les méthodes de traitement existantes et créant des solutions pour des maladies auparavant impossibles à traiter. Lumenis est une société de portefeuille d'EQT Private Capital Asia. Pour en savoir plus sur la gamme de solutions cliniques de Lumenis, consultez le site www.lumenis.com.

À propos de FoLix™

FoLixmc est un dispositif laser fractionnel non flagrant indiqué pour améliorer l'apparence des cheveux du cuir chevelu chez les hommes adultes et les femmes ayant une peau Fitzpatrick de type I à IV, qui cherchent à obtenir un traitement pour la perte de cheveux.

Le traitement FoLixmc pourrait causer des rougeurs, de l'enflure, des cicatrices, des dommages à la texture naturelle de la peau (p. ex., des cloques), des lésions cutanées fragiles, des brûlures, la perte de cheveux, des démangeaisons et des changements de pigmentation. L'utilisation de FoLix est contre-indiquée pour les patients atteints d'un cancer concomitant ou d'antécédents de cancer de la peau, ou de lésions précancéreuses dans la zone de traitement, d'infection active, de maladies fongiques ou bactériennes chroniques ou d'un problème dermatologique chronique du cuir chevelu. Consultez le manuel d'utilisation du système pour obtenir une liste complète des contre-indications et des risques.

À propos de NewBeauty

Fondée en 2005, NewBeauty est l'autorité de premier plan en matière de beauté, offrant des renseignements approfondis sur les derniers produits, les innovations de pointe et les technologies révolutionnaires. Chaque numéro offre aux lecteurs un aperçu complet de l'industrie de la beauté, leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées en matière de beauté. Reconnue pour son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation, NewBeauty demeure à l'avant-garde des tendances en matière de beauté, établissant la norme en matière de nouvelles et d'information sur la beauté.

1Perte de cheveux chez les hommes. American Hair Loss Association - https://www.americanhairloss.org/mens-hair-loss/ et Hair Loss in Women. Cleveland Clinic - https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16921-hair-loss-in-women

