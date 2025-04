Les nouvelles données démontrent l'efficacité de la technologie d'émission laser simultanée à double longueur d'onde d e SPLENDOR X™ pour des résultats d'épilation améliorés

Les dernières éditions des systèmes SPLENDOR X™ sont désormais disponibles sur les marchés américain et canadien*

* Les indications d'utilisation et certaines fonctions sont spécifiques à chaque pays et peuvent varier d'un pays à l'autre.

YOKNE'AM ILLIT, Israël, 22 avril 2025 /CNW/ - Lumenis Be. Ltd. , une entreprise de premier plan dans le domaine des appareils médicaux énergétiques, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle édition de sa solution révolutionnaire d'épilation au laser à double longueur d'onde, SPLENDOR X™. Cette nouvelle édition s'appuie sur les avantages éprouvés de BLEND X® et des technologies brevetées à fibre carrée, et présente une toute nouvelle conception centrée sur l'utilisateur ainsi que des capacités numériques avancées.

SPLENDOR XMC est alimenté par la technologie exclusive BLEND X® de Lumenis, la seule technologie d'émission laser simultanée à double longueur d'onde d'Alexandrite (755 nm) et de Nd:YAG (1064 nm) approuvée par la FDA, qui permet aux fournisseurs de personnaliser un mélange optimal pour les besoins de chaque patient dans un large éventail de tons de peau et de types de poils. Les avantages de la technologie BLEND X® ont fait l'objet de recherches dans le cadre d'un essai clinique prospectif multicentrique de 12 mois, dont les résultats positifs seront présentés lors de la prochaine conférence de l'American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS) qui aura lieu à Orlando du 24 au 26 avril 2025.

« L'épilation au laser reste une procédure très recherchée et, en tant que prestataire, je suis à la recherche d'une solution qui puisse répondre aux besoins d'une population de patients diversifiée tout en permettant d'obtenir des résultats optimaux », a déclaré la Dre Anne Chapas, M.D., dermatologue certifiée par le conseil d'administration, fondatrice et directrice médicale de Union Square Laser Dermatology. « En tant que l'un des sites cliniques de l'étude BLEND X®, nous avons déjà constaté les avantages de cette technologie en termes de réduction supérieure des poils ainsi que la possibilité d'adapter les paramètres aux besoins de chaque patient. »

La nouvelle édition de la solution SPLENDOR X™ est désormais disponible aux États-Unis et au Canada, et propose de nouvelles fonctionnalités innovantes centrées sur le patient et le prestataire, telles que des paramètres prédéfinis pour l'épilation au laser et les traitements vasculaires. L'édition américaine offre également de nouvelles capacités numériques permettant d'améliorer le temps de fonctionnement du système et les services de données avancés pour les grands comptes.

Tzipi Ozer-Armon, chef de la direction de Lumenis, a ajouté : « Lumenis est un pionnier de l'industrie de l'épilation au laser, et avec ce lancement, nous sommes ravis de tenir notre promesse d'innover continuellement et d'élever le traitement de l'épilation à un tout nouveau niveau. Les preuves cliniques confirment que notre technologie unique BLEND X® à double longueur d'onde simultanée, la première et la seule de ce type autorisée par la FDA, offre des résultats améliorés, permettant aux prestataires et aux patients de savoir que ces traitements sûrs, confortables et efficaces permettront aux patients d'avoir confiance en eux et d'avoir une apparence radieuse. »

Voici les détails de la présentation :

Date et heure : jeudi 24 avril 2025, de 14 h 20 à 14 h 24 HNE

Titre de la session : Utilisation de l'émission simultanée de lasers ND : YAG et Alexandrite en mode mixte pour l'épilation et la réduction permanente des poils

Auteure de la présentation : Nkemjika Ugonabo, MD, MPH

Pour en savoir plus sur SPLENDOR X™ et BLEND X®, rendez-vous sur www.lumenis.com/splendorx

À propos de Lumenis

Lumenis est un chef de file mondial sur les marchés de l'esthétique médicale et des soins oculaires et un expert de renommée mondiale dans le développement et la commercialisation de technologies énergétiques novatrices, y compris le laser, la lumière pulsée intense (IPL) et la radiofréquence (RF). Depuis plus de 50 ans, les produits révolutionnaires de Lumenis redéfinissent les traitements médicaux et établissent des normes technologiques et cliniques exceptionnelles, révolutionnant les méthodes de traitement existantes et créant des solutions pour des maladies auparavant impossibles à traiter. Lumenis est une société de portefeuille d'EQT Private Capital Asia. Pour en savoir plus sur la gamme de solutions cliniques de Lumenis, consultez le site www.lumenis.com.

À propos de SPLENDOR X™

SPLENDOR XMC ne ressemble à aucun autre système Alexandrite et Nd:YAG pour l'épilation laser (LHR), les lésions dermatologiques vasculaires bénignes, et plus encore. Lancé par LUMENIS, leader mondial des technologies laser et énergétiques, il s'agit du seul système laser Alexandrite et Nd:YAG alimenté par la technologie BLEND X® pour une puissance, une vitesse, une efficacité et une polyvalence sans précédent. SPLENDOR X™ vous permet de personnaliser et d'adapter l'épilation au laser et d'autres traitements sur une large gamme de tons de peau, comme jamais auparavant. Il s'agit d'un système laser innovant à fibre carrée offrant une couverture cutanée optimale par de grands spots carrés, offrant des traitements sûrs et efficaces grâce à une gestion unique de l'énergie, ainsi qu'un évacuateur de panache intégré et favorisant une expérience patient optimale grâce à un système de refroidissement double (DCS).

*Pour obtenir des informations sur l'innocuité et des instructions d'utilisation, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et les Lignes directrices sur le traitement fournis avec votre appareil SPLENDOR X™. Le Manuel d'utilisation comprend des avertissements et des mises en garde qui sont importants pour assurer votre sécurité et celle de vos patients.

