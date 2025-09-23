L'entreprise québécoise soutient l'ancienne championne du monde dans sa quête du titre mondial IBF des poids pailles le 27 septembre à Montréal.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Luc Vincent, coiffeur de renom et fondateur de la marque de soins capillaires professionnels LucVincent.com, est fier d'annoncer un partenariat avec la vedette de la boxe canadienne Kim Clavel, qui montera sur le ring le 27 septembre à l'Espace St-Denis à Montréal pour défier la championne en titre, Sol Cudos, pour le championnat du monde IBF des poids pailles. Ancienne championne du monde WBC chez les mi-mouches en 2022, Clavel entre maintenant dans le ring avec un impressionnant palmarès de 21 victoires et seulement 2 défaites (3 K.-O.). Récemment signée par Most Valuable Promotions (MVP), l'organisation fondée par le boxeur et promoteur mondial Jake Paul, elle bénéficie d'une visibilité internationale sans précédent, tandis que le soutien de MVP contribue à ouvrir la porte à de plus grandes opportunités pour la boxe féminine sur la scène mondiale.

Kim Clavel et Luc Vincent, fondateur Luc Vincent Soins pour cheveux (Groupe CNW/LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX)

Pour LucVincent.com, ce partenariat va au-delà du sport. La marque partage avec Clavel les mêmes valeurs fondamentales : persévérance, courage et excellence.

« Notre mission est de donner aux femmes les outils pour atteindre autonomie et confiance, que ce soit devant le miroir ou dans le ring », a déclaré Luc Vincent, président de LucVincent.com. « Kim incarne la détermination et la résilience. Nous sommes honorés de la soutenir à ce moment décisif de sa carrière. »

À propos de Luc Vincent Soins pour cheveux

Fondée à Montréal, Luc Vincent Soins pour cheveux est une entreprise québécoise reconnue, spécialisée dans les produits de soins capillaires de qualité professionnelle. Conçues et fabriquées localement, ses formules innovantes respectent la santé des cheveux et sont largement distribuées en pharmacies, en ligne et dans les salons de coiffure, rendant les soins professionnels accessibles à toutes. La mission de la marque est claire : aider les femmes à réaliser leur coiffure à la maison, avec autonomie et confiance.

www.lucvincent.com

