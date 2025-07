MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Luc Vincent Soins pour Cheveux, chef de file innovant dans l'industrie des soins capillaires et de la coloration professionnelle, est fier d'annoncer la nomination de Steve Montminy au poste stratégique de Directeur national de l'Éducation, développement et de la création artistique - Division Coloration Pro Luc Vincent. Cette nomination marque une étape déterminante dans la stratégie de notre entreprise, qui vise à transformer l'expérience de la coloration professionnelle à domicile grâce à l'éducation et à l'accompagnement des professionnels de la pharmacie.

Steve Montminy (Groupe CNW/LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX)

Steve Montminy rejoint notre équipe avec une expertise reconnue, acquise au sein de marques prestigieuses telles que JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS, TOP BEAUTY GROUP, REVLON PROFESSIONAL BRANDS et SCHWARZKOPF PROFESSIONAL. Son parcours exceptionnel témoigne de sa capacité à innover, à transmettre son savoir et à élever les standards de la coloration professionnelle.

Dans ses nouvelles fonctions, Steve Montminy pilotera le développement de programmes éducatifs spécialement conçus pour les professionnels de la pharmacie, afin de leur permettre de mieux conseiller et accompagner les consommateurs dans l'utilisation de la couleur professionnelle à la maison. Son rôle sera également de stimuler l'innovation dans nos formules et techniques de coloration, tout en insufflant une vision artistique en phase avec les tendances mondiales et les besoins des utilisateurs finaux.

« Notre mission est claire : démocratiser l'accès à la coloration professionnelle de qualité, en outillant les professionnels de la pharmacie pour qu'ils deviennent de véritables experts-conseils auprès de leur clientèle », déclare Luc Vincent, président de Luc Vincent Soins pour Cheveux.

« L'arrivée de Steve Montminy vient renforcer notre engagement à offrir une éducation de pointe et à soutenir nos partenaires dans leur rôle clé auprès des consommateurs. »

Steve Montminy ajoute : « Je suis honoré de rejoindre Luc Vincent Soins Pour Cheveux, une entreprise qui place l'éducation et l'innovation au cœur de sa stratégie. Je suis enthousiaste à l'idée de développer des programmes qui permettront aux professionnels de la pharmacie de jouer un rôle central dans la réussite de la coloration à domicile, tout en continuant à inspirer la créativité et l'excellence. »

Cette nomination s'inscrit dans la volonté de Luc Vincent Soins Pour Cheveux d'être le partenaire privilégié des professionnels de la pharmacie, en leur offrant des outils, des formations et un accompagnement sur mesure pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de coloration professionnelle à la maison.

À propos de Luc Vincent Soins Pour Cheveux :

Luc Vincent Soins Pour Cheveux est un leader reconnu dans l'industrie de la beauté, spécialisé dans les produits de soins capillaires et de coloration professionnelle. Fort de plus de 30 ans d'expérience, l'entreprise s'engage à offrir des produits innovants, une éducation de pointe et un soutien inégalé aux professionnels de la pharmacie et à leurs clients partout au Canada.

SOURCE LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX

Contact Presse: Marie-Josée Leroux, Titre : Vice-présidente, Communications et mise en marché, courriel : [email protected], site web : www.lucvincent.com