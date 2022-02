À titre de première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client, de la Banque Nationale du Canada, M me Blanchet supervise l'ensemble des activités bancaires destinées aux particuliers, notamment la gestion du réseau des ventes et des succursales, la planification financière et le centre de contact clients. Les responsabilités de M me Blanchet comprennent également les cartes, les solutions de paiement et l'expérience client, dont les solutions numériques, les stratégies de marketing et le développement des capacités numériques.

« Stimulée par l'avènement de technologies novatrices et accélérée par la pandémie, l'évolution du secteur bancaire a été importante, amenant un grand virage vers les solutions numériques, a affirmé Mme Blanchet. Je suis heureuse de pouvoir contribuer, avec mes collègues au Conseil exécutif de l'ABC, à mener la barque durant ces temps de rapides progrès et d'attentes plus élevées de la part des clients, et de veiller ainsi à ce que le secteur bancaire canadien demeure un chef de file mondial dans les domaines de la durabilité, de l'innovation et de la sécurité. »

Madame Blanchet succède à M. Neil McLaughlin, chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises, de la RBC, qui termine son mandat de deux ans et continuera à siéger au Conseil exécutif.

« Monsieur McLaughlin a fait preuve d'un leadership inestimable au Conseil exécutif, plus particulièrement au cours des phases les plus difficiles de la pandémie. Son apport durant son mandat à la tête du Conseil perdurera, a déclaré Angelina Mason, chef de la direction intérimaire de l'ABC. L'ABC et ses banques membres profiteront fortement des grandes connaissances et de la profonde expérience de Mme Blanchet, à mesure qu'elles poursuivent leur travail auprès des Canadiennes et des Canadiens pour produire une relance économique solide et durable, qui sera avantageuse pour tous. »

