LA DIVISION DU QUÉBEC, BASÉE À MONTRÉAL, OFFRE UNE EXPERTISE LOCALE AVEC DES CAPACITÉS MONDIALES, SOUTENUE PAR UNE LARGE GAMME DE SERVICES PERSONNALISÉS

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW/ - CDNGLOBAL a le plaisir d'annoncer son expansion sur le marché québécois, dans le cadre de son engagement à couvrir le pays d'un océan à l'autre. Luciano D'Iorio, leader du marché immobilier basé à Montréal, sera le président régional pour le Québec.

« Comptant plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Luciano est un expert en immobilier commercial, de détail, d'entreprise et industriel. Il a dirigé de nombreuses équipes de courtage et partage l'approche collaborative pour laquelle notre équipe d'experts est reconnue. Nous sommes convaincus qu'il contribuera fortement à l'objectif de la Société, qui consiste à offrir des services personnalisés grâce à une expertise locale », a déclaré Jon Bishop, président et cofondateur de CDNGLOBAL.

« Je suis honoré de faire partie d'une organisation immobilière réellement progressiste. Le Québec est un marché très important pour CDNGLOBAL pour plusieurs raisons, notamment la croissance continue du secteur technologique dans la province. De plus, de nombreuses entreprises québécoises recherchent des conseillers pour les aider à entrer en relation avec les meilleurs courtiers à travers le pays, et la présence canadienne de CDNGLOBAL offre cela », a déclaré Luciano D'Iorio, président régional de CDNGLOBAL pour le Québec.

La province de Québec a connu une croissance significative dans certains secteurs cette année, notamment l'industrie et la logistique, avec une reprise complète de la demande des locataires et des investisseurs prévue en 2022. De plus, comme la confiance des consommateurs continue de se rétablir, le secteur du commerce de détail devrait suivre. « En prévision de ces projections, nous embauchons immédiatement des experts en commerce, industrie et vente au détail, qui sont assurés d'être bien rémunérés et soutenus par un réseau de courtiers inégalé dans l'industrie », a ajouté M. D'Iorio.

