TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - CDNGLOBAL, une société canadienne de courtage et de conseil en immobilier commercial à service complet, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation majoritaire dans Langdon Partners Real Estate Brokerage, une société de courtage en immobilier commercial multimarchés réputée, basée à Toronto. Cette acquisition renforce la position de CDNGLOBAL au Canada et à l'international, Pat Langdon se joignant à CDNGLOBAL à titre de président des relations internationales et de la croissance stratégique.

« Pat a passé sa carrière à établir avec succès des relations d'affaires stratégiques au niveau national et mondial et il continuera à développer ces relations avec CDNGLOBAL alors que l'entreprise poursuit l'exécution de ses plans de croissance stratégique », a affirmé Agron Miloti, président et chef de la direction de CDNGLOBAL. « Par ailleurs, Pat a joué un rôle clé dans de nombreuses transactions de premier plan dans le Grand Toronto, représentant d'importants clients locaux, nationaux et internationaux. Ensemble, nous créerons encore plus de valeur pour nos clients, en leur offrant un service inégalé, une connaissance du marché et des occasions à l'international. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Pat dans la famille CDNGLOBAL », a déclaré Scott Mulligan, associé gestionnaire et courtier attitré du bureau torontois de CDNGLOBAL. « L'expertise de Pat en matière de courtage dans plusieurs marchés et ses relations internationales lui permettront de contribuer à la croissance future de CDNGLOBAL. »

« La chance de combiner nos deux entreprises et de renouer avec des associés de longue date de l'industrie qui ont des valeurs et des objectifs similaires était très importante pour moi, et je ne pouvais tout simplement pas la laisser passer. Avec CDNGLOBAL, nous allons continuer à nous appuyer sur le succès de la Société et poursuivre sur notre lancée », a déclaré Pat Langdon, président des relations internationales et de la croissance stratégique de CDNGLOBAL.

L'acquisition de Langdon Partners Real Estate Brokerage représente une étape importante dans la stratégie de croissance de CDNGLOBAL, qui continue d'étendre sa présence sur des marchés clés au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde entier.

