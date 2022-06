Luc Melanson reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval

« La qualité du travail de Luc Melanson ainsi que sa compréhension des sujets qu'il explore sont impressionnantes. Ses illustrations vont bien au-delà du discours! La dernière année a été particulièrement fructueuse pour l'artiste qui a relevé plusieurs défis inusités, dont la création d'un timbre pour Postes Canada et la conception du design des nouvelles plaques d'égout de la Ville de Montréal, s'inscrivant de façon durable dans le mobilier urbain. De plus, il s'implique dans plusieurs projets de sa région, en plus de rayonner à l'échelle internationale », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Luc Melanson

Après un baccalauréat en design graphique, Luc Melanson se consacre à l'art visuel et plus spécifiquement à l'illustration. Il a développé au fil des ans un style basé sur des idées fortes appuyées par un graphisme épuré et précis. Il s'intéresse à la narration visuelle qu'elle soit portée par une image unique ou une série, il invite le public à se raconter une histoire à partir de l'image proposée. Ses œuvres ont été diffusées ici et à l'étranger sur plusieurs supports : livres, magazines, bandes dessinées, affiches, timbres, mobilier urbain, etc. Elles ont été récompensées par plusieurs distinctions et prix internationaux.

Pour découvrir le travail de Luc Melanson, une vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont l'artiste textile et marionnettiste Noémi Bélanger, le metteur en scène, artiste-chercheur et concepteur Julien Blais ainsi que l'auteure Nancy R. Lange.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laval

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

