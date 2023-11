LTRA | SANEXEN REMPORTE LE PRIX « RAYONNEMENT À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC » DU CETEQ

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - ALTRA | SANEXEN a remporté le prix « Rayonnement à l'extérieur du Québec » du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (« CETEQ »). La portée grandissante de sa technologie novatrice contre les PFAS aux États-Unis a permis à l'entreprise de se démarquer parmi les finalistes.

« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix, qui reconnaît les efforts exceptionnels déployés par notre équipe afin d'exporter notre solution aux industries et aux communautés qui en ont le plus besoin », a déclaré Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN.

Fruit de plusieurs années de recherche et de développement, la solution novatrice offerte par ALTRA | SANEXEN permet de traiter efficacement les contaminants PFAS dans l'eau et le sol. La technologie est très efficace, économique et respectueuse de l'environnement, offrant des avantages significatifs aux clients tout comme aux communautés.

En avril 2023, l'entreprise a annoncé la signature de son contrat avec Waste Connections aux États-Unis pour fournir la première solution continue de réhabilitation des PFAS à grande échelle pour l'industrie de la gestion des sites d'enfouissement et des déchets industriels. Ce projet, le premier en son genre en Amérique du Nord, vise à atteindre un niveau garanti d'élimination des PFAS des lixiviats contaminés.ALTRA | SANEXEN fournira et exploitera ses unités modulaires dans les sites d'enfouissement de Waste Connections à Rosemount et Rich Valley, dans le Minnesota, pendant les dix prochaines années.

« La technologie d'ALTRA a été testée sur le terrain lors de projets pilotes réussis et combinée à des recherches approfondies en laboratoire pendant des années - nous exportons désormais notre solution à travers l'Amérique du Nord et au-delà », a ajouté Martin Bureau, vice-président, innovation et chef du Centre d'excellence sur les PFAS. « Aujourd'hui, nous offrons la solution clé en main la plus complète et la plus viable avec une approche personnalisée et durable pour traiter l'eau hautement contaminée par les PFAS, à une fraction du coût et du risque associés à d'autres solutions ».

D'autres contrats sont actuellement en cours de négociation aux États-Unis, dans l'industrie de la gestion des sites d'enfouissement et des déchets industriels. ALTRA | SANEXEN a l'intention de poursuivre et d'étendre l'exportation de sa technologie à toutes les industries aux prises avec des enjeux associés aux PFAS: la défense, les aéroports, la gestion des déchets, le secteur manufacturier lourd et les usines d'épuration des eaux usées.

Le prix a été remis lors du gala annuel Envirolys du CETEQ, qui s'est déroulé le 13 novembre à Montréal. Le gala Envirolys vise à mettre en valeur l'expertise privée de l'économie verte, l'entrepreneuriat et l'innovation des bâtisseurs de l'industrie des services environnementaux, ainsi que les nouvelles technologies et les projets environnementaux d'envergure au Québec.

C'est la troisième fois qu'ALTRA | SANEXEN remporte un prix du CETEQ. L'entreprise a remporté le prix Innovation et protection de l'environnement en 2021 et 2022.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis plus de 38 ans. Grâce à ses principaux champs d'expertises, les services environnementaux spécialisés et les solutions pour l'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr .

À propos du CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (« CETEQ ») est l'association qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Les membres du CETEQ œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards $. Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l'expertise du secteur privé dans l'industrie de l'environnement. Le CETEQ encourage également des standards de performance élevés et un contexte d'affaires concurrentiel propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies vertes.

