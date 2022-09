FTSE Russell et Refinitiv ont accès à la tarification de plus de 80 000 adhésions canadiennes

TORONTO, 22 septembre 2022 /CNW/ - CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA »), le principal fournisseur de services de données et d'information au Canada, a élargi sa relation avec les entreprises LSEG, FTSE Russell et Refinitiv.

La tarification des adhésions exclusive à CanDeal DNA est maintenant intégrée dans tous les indices canadiens à revenu fixe du fournisseur d'indices FTSE Russell et dans les canaux de contenu de Refinitiv. L'ajout de 80 000 prix permettra aux clients des deux entreprises du LSEG d'obtenir des prix plus exacts pour le marché obligataire canadien, tout en renforçant CanDeal DNA comme principale source d'établissement des prix des obligations canadiennes.

Paul Bowes, directeur national de FTSE Russell, a déclaré :

« CanDeal DNA est à l'avant-garde de la recherche de solutions d'analyse et d'établissement de prix de gré à gré les meilleures de leur catégorie, malgré l'incertitude qui règne dans l'industrie depuis quelques années. Nous sommes très heureux à l'idée de renforcer notre relation avec l'équipe CanDeal DNA afin d'harmoniser encore davantage l'industrie pour les produits de données du marché et d'améliorer l'activité du marché avec CanDeal Markets. »

David Bull, responsable de la stratégie de données sur les titres à revenu fixe à LSEG, a déclaré :

« Il s'agit d'une période stimulante pour élargir notre relation avec CanDeal DNA et être un catalyseur dans cette évolution positive de l'industrie qui a lieu en ce moment. Les marchés obligataires canadiens connaissent une forte injection d'innovation, ce qui favorise une grande efficacité et une grande exactitude des prix. Le fait de fournir au marché des données hautement intégrées sur les titres à revenu fixe, les taux de référence et les indices appuie davantage les besoins de nos clients canadiens. »

André Craig, président de CanDeal Data & Analytics, a déclaré :

« Les participants du marché canadien, surtout ceux qui ont des titres à revenu fixe, ont de plus en plus besoin de données et d'analyses pour mieux surveiller, comprendre et gérer leur exposition au marché et le risque. En misant sur nos solides relations avec FTSE Russell et Refinitiv, nous restons à l'avant-garde de la courbe d'innovation de l'industrie et des besoins de la vaste clientèle des deux entreprises. »

À propos de CanDeal

CanDeal est un important fournisseur de marchés électroniques et de services de données pour les titres de créance et les dérivés en dollars canadiens. Le service CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA ») offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. La division CanDeal Markets, qui représente plus de 90 % de la négociation électronique au Canada, donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement canadien, des agences, des provinces et des sociétés, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Markets offre également aux investisseurs institutionnels canadiens un accès électronique à la liquidité des marchés de la dette et des produits dérivés non canadiens. CanDeal Solutions fournit des plateformes d'émetteur et de connaissance du client pour le marché canadien. Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc, CIBC World Markets, National Bank Financial Inc, RBC Capital Markets, Scotia Capital, TD Securities et TMX Group. Pour en savoir plus, consultez le site https://candealdna.com/

À propos de FTSE Russell, une entreprise de LSEG

FTSE Russell est un chef de file mondial en matière d'indices qui fournit des solutions innovantes d'analyse comparative, d'analyse et de données aux investisseurs du monde entier. FTSE Russell calcule des milliers d'indices qui mesurent et évaluent les marchés et les classes d'actifs dans plus de 70 pays, couvrant 98 % du marché mondial investissable.

L'expertise et les produits de l'indice FTSE Russell sont largement utilisés par les investisseurs institutionnels et les particuliers dans le monde entier. Environ 16 000 milliards de dollars sont actuellement indexés sur les indices FTSE Russell. Depuis plus de 30 ans, des propriétaires d'actifs, des gestionnaires d'actifs, des fournisseurs de fonds négociés en bourse et des banques d'investissement de premier plan ont choisi les indices FTSE Russell pour évaluer la performance de leurs investissements et créer des fonds négociés en bourse, des produits structurés et des dérivés basés sur des indices.

Un ensemble de principes universels de base guide la conception et la gestion de l'indice FTSE Russell, une méthodologie transparente fondée sur des règles est éclairée par des comités indépendants de participants de premier plan au marché. FTSE Russell s'attache à appliquer les normes industrielles les plus élevées en matière de conception et de gouvernance des indices et adhère aux principes de L'Organisation internationale des commissions de valeurs. FTSE Russell se concentre également sur l'innovation en matière d'indices et sur les partenariats avec les clients afin d'améliorer l'étendue, la profondeur et la portée de son offre.

FTSE Russell appartient entièrement au London Stock Exchange Group. Pour en savoir plus, consultez le site www.ftserussell.com.

À propos de Refinitiv, une branche de LSEG

Refinitiv, une entreprise de LSEG (London Stock Exchange Group), est l'un des plus importants fournisseurs de données et d'infrastructure sur les marchés financiers au monde. Avec plus de 40 000 clients et 400 000 utilisateurs finaux répartis dans 190 pays, Refinitiv alimente les participants sur le marché financier mondial. Nous fournissons des informations, des renseignements et des technologies qui permettent aux clients de prendre des décisions critiques de placement, de négociation et de risque en toute confiance. En combinant une plateforme ouverte unique avec des données et une expertise de premier ordre, nous mettons les gens en contact avec des choix et des possibilités, ce qui favorise la performance, l'innovation et la croissance pour nos clients et nos partenaires. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.refinitiv.com/en.

SOURCE CanDeal

