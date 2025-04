Louise Riendeau reçoit la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de son engagement dans la lutte contre la violence conjugale

QUÉBEC, le 2 avril 2025 /CNW/ - Hier soir, à l'occasion d'une cérémonie tenue à l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, Louise Riendeau a reçu la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour son engagement de plus de 30 ans en faveur de la défense des droits des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, de même que les représentant.e.s des quatre partis politiques, ont souligné à cette occasion son parcours exceptionnel qui a contribué à changer des lois et des droits.

Diplômée en criminologie à l'Université de Montréal, Louise Riendeau a travaillé en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale au début des années 1980. Durant les dix ans qui ont suivi, elle a été active au sein de divers groupes communautaires (défense des droits des prestataires d'assurance-chômage, garderie, consommation et budget).

C'est en 1992 qu'elle intègre l'équipe du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, d'abord comme coordonnatrice, puis comme responsable des dossiers politiques et juridiques qui touchent les conditions de vie des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants.

En 33 ans de carrière au sein du Regroupement, Louise a laissé une marque indélébile pour la reconnaissance et la consolidation des maisons d'aide et d'hébergement, mais aussi pour une meilleure protection des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. Fine stratège, visionnaire et collaboratrice rigoureuse, elle a endossé avec brio deux rôles délicats et essentiels : celui de gardienne et défenseuse des droits, et celui de réformatrice de l'intérieur. Sa capacité de travail impressionnante est à la hauteur de sa ténacité. Jamais découragée par une porte close ou par un « non », elle trouve toujours des voies de passage, les mots justes pour convaincre.

Des années 1990 à aujourd'hui, elle a été une témoin privilégiée en même temps qu'une contributrice phare des grands chantiers en matière de violence conjugale au Québec : de la Politique d'intervention en matière de violence conjugale en 1995, jusqu'à la démarche ayant mené au Rapport Rebâtir la confiance en 2020 ou au plaidoyer, toujours en cours, pour la criminalisation du contrôle coercitif.

Infatigable militante pour les droits des femmes, elle a toujours mis un point d'honneur à ce que la voix des victimes demeure centrale à toute prise de décision. Hier soir encore, en recevant sa Médaille, elle déclarait avec émotion : « Même si on a continué la course à relais à travers les années, on n'a pas encore atteint le fil d'arrivée. Si je savoure très fort la récompense de ce soir, je veux profiter du fait qu'il y a plusieurs parlementaires dans la salle, pour dire que la plus belle des médailles sera de savoir que toutes les femmes et les enfants, ici au Québec, peuvent vivre à l'abri de la violence conjugale, et de toutes les violences ».

La candidature de Louise Riendeau a été soumise par la députée solidaire Manon Massé. Le Regroupement salue également les autres récipiendaires 2025 : Farah Alibay, Jimmy Pelletier et James Hughes, de même que la récipiendaire de la Médaille de la Présidente de l'Assemblée nationale, Janette Bertrand.

Pour revisionner la cérémonie, et l'hommage à Louise Riendeau (de 33 minutes 55 à 44 minutes 45), consultez cette page : https://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-speciales/AudioVideo-108225.html

