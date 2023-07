TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Louise Dandonneau, vice-présidente, Services de cybersécurité, et Elaine Hum, première directrice, Partenariats de cybersécurité, figurent toutes les deux dans le palmarès Top Women in Cybersecurity de 2023 établi par IT World Canada.

Ce palmarès célèbre les réalisations de 20 Canadiennes remarquables qui surpassent les attentes dans le domaine de la cybersécurité. Plus de 170 candidatures ont été proposées pour le palmarès de 2023.

« Voilà qui témoigne de la profondeur du talent que la Banque Scotia a su développer dans un domaine crucial comme celui de la cybersécurité, et qui illustre notre détermination à assurer l'avancement des personnes qui sont des exemples à suivre au sein de l'industrie, souligne Steve Sparkes, PVP et chef, Sécurité de l'information, Banque Scotia. L'un des caractères distinctifs de la Banque, c'est son environnement qui permet aux employés de se développer et de réussir. Au nom de tous les BanquiersScotia, je félicite sincèrement Louise et Elaine pour cette distinction amplement méritée. »

Louise Dandonneau, forte de ses 20 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion des incidents dans l'industrie des services financiers, est actuellement vice-présidente, Services de cybersécurité à la Banque Scotia. À ce poste, elle est responsable de la surveillance et de la réponse de la Banque face aux cybermenaces émergentes, aux renseignements sur les menaces et aux correctifs à apporter pour toutes les vulnérabilités. Elle est aussi présidente et chef de l'initiative Cybersécurité au féminin, un programme de la Banque Scotia qui offre des occasions de coaching, des forums de discussion et diverses activités pour les femmes qui travaillent en cybersécurité.

Elaine Hum, de son côté, a une passion inégalée pour le développement des talents en cybersécurité. À son poste de première directrice, Partenariats de cybersécurité, elle a été l'architecte du programme de partenariat en cybersécurité de la Banque, une stratégie unique centrée sur l'attraction de talents diversifiés provenant des groupes méritant l'équité. Elle prépare régulièrement des séances de mobilisation pour sensibiliser les étudiants à la question de la cybersécurité, à ses concepts et aux possibilités de carrière dans ce domaine, et elle les renseigne sur le programme d'étude en cybersécurité de différents établissements d'enseignement.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Monica Aza, Communications mondiales, [email protected]