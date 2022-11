Dans une série de nouvelles ouvertures sur le marché québécois, Sandro et Maje s'ajouteront au projet ainsi que plusieurs autres marques qui confirmeront ultérieurement l'inauguration de nouveaux espaces dans cette nouvelle destination du Midtown.

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Royalmount , la future destination de Montréal qui proposera plus de 170 magasins, y compris 60 restaurants et attractions expérientielles, a annoncé aujourd'hui que Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co., RH, ainsi que Sandro et Maje ont tous confirmé leur présence dans cette nouvelle destination majeure de vente au détail et de style de vie de Montréal.

Louis Vuitton y ouvrira son premier magasin dédié au Québec d'une superficie de 9 150 pi2. Gucci y ouvrira également une boutique de 8 700 pi2 au cœur du quartier, son tout premier magasin en sol québécois. À ces deux grandes marques se joindra Tiffany & Co. qui ouvrira son plus grand magasin en ville. RH, quant à lui, y proposera un magasin phare de 46 500 pi2 et confirmera par le fait même sa première présence au Québec.

Sandro et Maje se joindront à ces marques. Sandro ouvrira un magasin de 2 700 pi2 offrant des vêtements pour hommes et pour femmes, et Maje un magasin de 1 500 pi2. Il s'agit pour tous deux de leurs premières boutiques dans la province de Québec. Les ouvertures sont prévues pour le printemps 2024.

Royalmount est un nouveau concept de centre-ville au cœur du Midtown, où la connectivité, la créativité, la durabilité et la technologie se rencontrent. Réalisé par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount bénéficie d'un budget global de 7 milliards de dollars et se donne pour mission de proposer les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerces de détail et de style de vie de 824 000 pi2 sur deux niveaux. Le quartier abritera également un parc linéaire de 3 km appelé Le Champ Libre ainsi qu'une piazza extérieure.

Andrew Lutfy, PDG, Carbonleo, déclare : « Pouvoir annoncer que certaines des plus grandes marques mondiales ouvriront un magasin phare à Royalmount témoigne de la qualité du projet et de sa capacité à répondre à une demande bien présente pour ce type d'expérience de la part du marché québécois. »

Premier en son genre, le quartier sera l'un des seuls projets à usage mixte 100 % carboneutre au Canada. Grâce à une approche holistique de la durabilité, de la construction jusqu'à la façon qu'auront les visiteurs d'interagir avec l'espace, Royalmount offrira une nouvelle vision du luxe durable qui enrichira l'approche évolutive de Montréal quant à la façon dont les gens magasinent, travaillent, vivent et se divertissent.

Mathieu Le Bozec, associé et copropriétaire, L Catterton Real Estate, soutient : « Nous sommes heureux que ces marques de renommée internationale se soient engagées à ouvrir des magasins à Royalmount. Nous sommes convaincus que ce projet de classe mondiale redéfinira le développement urbain à usage mixte au Canada, tout comme nous avons pu le faire avec le Miami Design District aux États-Unis. En collaboration avec Carbonleo, nous avons hâte de présenter cette destination à Montréal ainsi qu'aux visiteurs du monde entier. »

Le projet est considéré comme un modèle pour le développement urbain futur de la ville et nous sommes fiers de travailler avec des partenaires engagés qui sont attachés aux mêmes valeurs que nous. Ces premiers dévoilements marquent une étape importante pour le projet et ouvrent la voie sur une nouvelle ère pour l'avenir de Montréal.

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée québécoise de développement et de gestion immobilière instigatrice d'une approche progressive, humaine, vivante et fortement orientée vers les différentes formes d'expériences. Inspirée par les plus grands créateurs et les meilleures pratiques internationales, l'équipe de bâtisseurs expérimentés de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Forte du succès de ses précédents projets mixtes innovants, Carbonleo souhaite contribuer à la revitalisation de Montréal et vise à créer une gamme de projets prometteurs et remarquables à haute valeur ajoutée qui s'intègrent parfaitement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour.

L'entreprise, fondée en 2012, compte plus de 145 employés et a déjà de nombreux projets à son actif, dont Quartier DIX30, Royalmount et Four Seasons Hôtel et résidences privées Montréal.

À propos de L Catterton

Avec environ 33 milliards de dollars de capitaux propres et 17 bureaux dans le monde, L Catterton est la plus grande société mondiale de capital-investissement axée sur le consommateur. En s'appuyant sur une connaissance approfondie de son industrie, sur l'excellence opérationnelle et sur un vaste réseau de relations stratégiques, l'équipe de L Catterton, composée de près de 200 professionnels de l'investissement et de l'exploitation, aide les équipes de direction du monde entier à créer des marques fortes et à devenir des leaders dans leur catégorie. Depuis 1989, la société a réalisé environ 250 investissements dans des entreprises de commerce de détail.

