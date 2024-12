M. Lamontagne joue à la loterie en ligne depuis plusieurs années. Il opte toujours pour le Double Jeu Max avec une sélection composée de numéros qu'il a lui-même choisis.

Le gagnant se trouvait au travail lorsqu'il a vérifié ses résultats et a découvert qu'il remportait un lot de 40 000 000 $. C'est donc à ses patrons qu'il a annoncé la nouvelle en premier, en leur indiquant du même coup qu'il en profiterait pour prendre sa retraite plus tôt que prévu! Très proche de ses collègues, M. Lamontagne est retourné sur son lieu de travail quelques jours plus tard afin de leur offrir de la pizza pour dîner et de leur dire au revoir.

Il est très important pour l'homme de famille d'utiliser son gain pour assurer une sécurité financière à ses proches. Il prévoit donc se servir d'une partie du montant remporté pour l'investir dans l'immobilier : il désire acheter des plex pour loger ses enfants, son frère et ses belles-sœurs. Il compte également réaliser un rêve de longue date, soit faire un voyage de plusieurs mois en Europe .

« C'est toujours un plaisir de remettre un gros lot, et c'est encore plus agréable de le faire à la veille des fêtes. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à la collectivité et de permettre à des Québécois comme M. Lamontagne de réaliser des rêves qu'ils chérissaient depuis longtemps », a mentionné Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

« Nous sommes très heureux qu'une partie du gros lot de 80 millions soit remportée de nouveau au Québec! En septembre dernier, le tout premier gros lot de cette envergure avait également été remporté en partie ici » a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Un automne chanceux au Québec!

Plusieurs lots d'importance ont été remportés au Québec depuis le début du mois de septembre. Un gros lot de 50 000 000 $, un autre de 32 000 000 $ et trois de 5 000 000 $ ont été remportés au Lotto 6/49. Au Lotto Max, un gros lot de 40 000 000 $ a été gagné en septembre dernier. De plus, Grande Vie a permis à deux heureux de recevoir le gros lot de 1 000 $ par jour à vie.

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Depuis le début de l'année, la Société a remis plus d'un milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

