MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Stefanie Pepin, une infirmière de la région de la Capitale-Nationale, a mis la main sur le Gros lot classique de 5 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 18 février. Elle s'était procuré son billet en ligne.

Stefanie Pepin, qui a l'habitude de prendre soin des autres, a reçu à son tour une nouvelle bien spéciale. C'est par un message vocal laissé par l'équipe de Loto-Québec qu'elle a appris qu'elle remportait 5 000 000 $. Elle s'est alors connectée à son compte en ligne afin de vérifier le tout. « Ça commence bien la journée! » s'est-elle dit en voyant la somme affichée.

Encore surprise par cette nouvelle, Stefanie prendra le temps de réfléchir à ses projets, mais, une chose est sûre, elle compte gâter les siens. « Je vais faire des cadeaux à mes proches, c'est certain! »

La chanceuse souhaite poursuivre sa carrière d'infirmière, un métier qu'elle adore.

